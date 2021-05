Tout le monde connaît le crumble au fruit. Sachez qu'il existe aussi en salé pour un plat aussi bon que surprenant. Voici des astuces et des idées recettes.

Des légumes fondants cachés sous une croute croquante, voilà ce que promet ce détournement d'un ultra classique dessert anglais inventé durant la guerre. Si cette douceur familiale ne va traverser la Manche que dans les années 80, elle aura depuis 40 ans conquis de nombreuses cuisines. Et cela n'a rien de surprenant lorsqu'on sait qu'il est facile à réaliser et c'est une bonne façon de faire aimer les légumes aux enfants.

Il est aussi déclinable à l'infini et donc pour tous les goûts. Car la croute, comme ce que l'on met en dessous, varie selon l'inspiration. Presque tout est permis. C'est aussi un plat anti-gaspi, puisqu'il se mitonne aussi avec ce qu'on a comme restes et/ou ce que l'on trouve dans ses placards.

L'importance de la croute

Pas de crumble, sans croute. Elle a donc une place centrale et elle se doit d'avoir du croquant. La croute de base du crumble aux pommes est faite à base de farine de beurre et de sucre. Dans sa version salée, on remplace le sucre par, par exemple, du parmesan, de la feta, du pecorino, des noix en poudre ou concassées. Sachez qu'il est possible de varier les farines en optant pour de la farine de sarrasin, complète, d'amande, ... mais aussi de la remplacer par de la chapelure, de la panko japonaise, de la polenta, des biscuits salés ou encore des flocons d'avoine.

En ce qui concerne le corps gras qui va lier l'ensemble, on préconise ce qui a une consistance ferme, mais malléable. C'est pourquoi le beurre avec un minimum de 41% de matière grasse est l'idéal. Une autre option est la margarine. L'huile d'olive s'utilise surtout en complément pour le goût.

Attention toutefois à dégorger les légumes qui perdent trop d'eau à la cuisson comme les courgettes si l'on ne veut pas une croûte mollassonne . Si on oublie cette étape, elles vont détremper la croûte du crumble durant la cuisson et le transformer masse informe. Pour éviter ce désagrément, on peut insérer une fine couche de semoule ou de biscuits apéritifs réduits en poudre entre les légumes et la croute.

Cuisson et présentation

Le crumble aime prendre son temps et se cuit à température modérée. Compter en moyenne une trentaine de minutes à 180° dans un plat de minimum 4 cm de haut. Si on le sert à la table familiale, un grand plat fera l'affaire. Si vous souhaitez une présentation plus festive et plus facile à servir de façon élégante, optez pour des ramequins individuels.

Quelques idées recettes :

