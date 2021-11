Annoncé il y a quelques mois et alors présenté comme l'un des plus grands d'Europe le food hall abrité dans la Gare Maritime à Tour & Taxis ouvre ses portes ce 26 novembre à Bruxelles.

Cadre exceptionnel, primé de multiples fois, la Gare Maritime à Tour & Taxis accueille désormais un concept de marché inédit: 8 restaurants, 2 échoppes alimentaires, le bar central Victoria, un Food Studio et 450 places assises.

Parmi les 10 restaurants et échoppes de chefs renommés, qui y prennent place, citons Bouillon de San Degeimbre, Carne de Mauro Colagreco - meilleur chef du monde - qui est la première chaîne de hamburgers ayant un certificat B-Corp et 140! du Top Chef Malory Gabsietson acolyte Adrien Cachot, où la pomme de terre se décline sous toutes ses formes. On y trouve aussi le Cereal Killer du chef Giovanni Bruno du Senez Nome, les légumes sublimés du chef Xavier Pelicier, les spécialités belges revisistées par Bart De Pooter (De Pastoraale) ou Fishheads de BiaMara ou encore Sugarlandia mené par le chocolatier Patrick Aubrion. et le Comptoir Gastronomique où vous pourrez assouvir votre passion du fromage.

Avec ces 10 établissements, l'objectif était de répondre à un maximum de goûts et d'envies.

Le food market sera exploité par AB InBev, unegrande première dans l'histoire de la brasserie. "Nous allons pour la première fois prendre l'exploitation et la direction à notre compte. Le bar tournera donc avec notre personnel", précise une porte-parole de la brasserie. "Nous détenons aussi la marque du "foodhall". Nous mettons le concept en forme et nous nous chargeons de trouver les candidats qui seront présents au sein de cette halle gourmande, en ce compris, les événements, activités et ateliers connexes. Nous avons des concepts horeca similaires en Italie, Espagne et Grande-Bretagne. C'est lepremier du genre en Belgique."

. © SDP Gare Maritime Food Market 9 rue Picard à 1000 Bruxelles. www.garemaritime-foodmarket.be/ Heures d'ouverture des restaurants et échoppes alimentaires Du mercredi au dimanche de 12 à 22 heures ; prolongation jusqu'à 23 heures du jeudi au samedi soir. Heures d'ouverture du bar Victoria Du mercredi au dimanche de 12 à 22 heures ; prolongation jusqu'à 1 heure du matin du jeudi au samedi soir. Jours de fermeture Lundi et mardi et les 24 et 25 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022.

