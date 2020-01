Plus qu'un simple livre de recettes, Japon Gourmand propose une odyssée culturelle et humaine au pays du Soleil levant. Car son auteure, Laure Kié, l'affirme: là-bas, la cuisine n'est pas seulement une histoire de goût, c'est aussi un art de vivre.

Même si elle élabore aujourd'hui ses recettes depuis la France, où elle vit avec son époux provençal, c'est bien à Tokyo que Laure Kié est née et qu'elle a fait découvrir à ses papilles le yakitori, le ramen, le nabé, le yuzu ou le matcha. C'est peu dire qu'elle maîtrise le sujet. On le sent à travers chaque page du copieux ouvrage Japon gourmand, où l'auteure a compilé toutes les richesses d'une histoire gastronomique qui s'écrit là-bas depuis des siècles. On imagine à peine le temps qu'il lui a fallu pour peaufiner chaque chapitre, tant le voyage est fouillé, dense et passionnant. Si elle n'est pas la première à arpenter l'empire du Soleil levant, on a rarement eu l'occasion de feuilleter une telle bible. Ici, on découvre les bonnes manières à table ou les clés d'un repas familial réussi. Là, on constate que le thé et le saké ne sont que des détails sur la longue carte des boissons nipponnes. Plus loin, on s'aventure au coeur des supermarchés, des échoppes ambulantes et des différents types de restaurants - du bar à tapas nommé "izakaya" aux enseignes gastronomiques baptisées "kaiseki". En cours de route, on apprend aussi comment manier les ustensiles, découper les légumes, assaisonner ou faire frire les mets, déguster un whisky, s'adapter aux saisons ou ne rien manquer des bonnes adresses à Hokkaido, Tokyo, Kyoto ou Okinawa. Une escapade que l'on fait avec délice et béatitude, tout en accolant nos inévitables Post-it sur les recettes qui nous titillent. Les jolies photos et les illustrations signées Haruna Kishi s'occupent du reste, formant des centaines de petites cartes postales artisanales qui donnent envie d'aller cueillir nous-mêmes des saveurs et des souvenirs...