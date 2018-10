Le meilleur chocolatier de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre selon le Gault&Millau

Les chocolatiers "Frederic Blondeel" à Bruxelles, "Sigoji" à Ciney et "Zuut" à Louvain ont été récompensés mardi du titre de meilleur chocolatier de l'année pour leur région respective par Gault&Millau. Les trois établissements ont été primés par le guide jaune après avoir fait l'objet de dégustations exhaustives afin de "sélectionner correctement la 'crème de la crème' des chocolats", souligne la rédaction qui a visité près de 140 adresses en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

"Frederic Blondeel met l'accent sur la torréfaction parfaite des délicates fèves de cacao et des grains de café", note Gault&Millau dans ses pages à l'adresse de l'atelier situé dans les bâtiments du patissier Debailleul à Koekelberg. Il souligne en outre la qualité dans tous les aspects du processus: de la sélection dans les plantations tropicales jusqu'aux produits finis, à savoir notamment des barres de chocolat "au goût puissant et intense" et "d'élégantes pralines".

Chez "Sigoji", Euphrasie Mbambe, née au Cameroun, travaille avec un producteur français qui transforme des fèves de la plantation familiale mais aussi de Madagascar et Haïti. La praline Ginger, fourrée de praliné au caramel au beurre rehaussée de citron et de gingembre du Cameroun, est notamment épinglée.

(re)lire notre portrait d'Euphrasie Mbambe, Euphrasie Ghislaine, passion chocolat

Plus de 25 nouvelles adresses se sont ajoutées à cette version qui fait la part belle à une "offre sans cesse plus vaste", précise encore Gault&Millau notant que toutes les maisons n'étaient pas encore reprises dans le guide qui compte 73 chocolatiers.