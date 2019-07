A Bruxelles, Bjarke passe à juste tire pour une figure révolutionnaire de la restauration alternative. Pour cause, il était l'homme que l'on retrouvait derrière Oysters & Smørrebrød, l'annexe à grignoter ouverte à côté de l'institution Noordzee.

Désormais, il vole de ses propres ailes au Bar du Canal. On ne saurait trop recommander de se rendre dans cet endroit lumineux et végétal. Au programme de cette enseigne qui hésite entre cantine et bar à vins? Du pain (danois) et du vin (...