Restos, take-away, caves ou épiceries: une rubrique qui mâche le meilleur de la scène food. Et s'en régale avec vous.

Où? 10, rue Malibran, à 1050 Bruxelles. Tél.: 0492 54 39 84.

Elle a tout compris, Léa Bernstein, elle qui a laissé derrière elle les palaces de montagne de Courchevel pour ouvrir sa propre cantine à burgers grande comme un mouchoir de poche. La formule s'avère simple et percutante, avec une carte réduite à une trilogie qui emmène au bout du monde: le Classic (10 euros), le Veg'ette (12 euros pour de la nourrissante protéine de pois et de blé vendue sous la marque ACCRO de la start-up française Nxtfood) et le Kid (8 euros). Cette base universelle peut être pimpée grâce à un choix de différents fromages (cheddar, biquette, maroilles, reblochon, tomme et bleu... soit d'authentiques produits fermiers), voire avec une tranche de bacon. Le plus? Indubitablement les buns briochés préparés sur place - une rareté qui n'a pas de prix - selon une recette grand-maternelle. Il y a aussi la viande qui vaut le détour, du Black angus irlandais arrivant en droite ligne d'un boucher local. Le tout se déguste sur une terrasse de fortune urbaine et bruyante... mais la vérité, c'est que l'on se fiche de ce décor hostile tant c'est bon. A chaque coup de dents, le miracle opère: ketchup généreux, sauce maison, cornichon gentiment aigre, laitue croquante, oignons et pain se répondent à merveille pour que surgisse la tendre régression espérée.