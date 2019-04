Ce n'est pas un secret: le WFPB fait un malheur. Le quoi? Le Whole Food Plant Based, une tendance alimentaire qui nous vient d'Amérique du Nord.

Il s'agit d'une nourriture exclusivement végétale qui utilise fruits et légumes en les transformant le moins possible. La finalité revendiquée? Permettre au corps de faire le plein de vitamines, de fibres et de minéraux pour un fonctionnement opti...