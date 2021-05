Restos, take-away, caves ou épiceries: une rubrique qui mâche le meilleur de la scène food. Et s'en régale avec vous.

Où? 5, rue Saint-Paul, à 4000 Liège. Tél.: 04 222 91 99.

Le Maccheroni est l'un de nos points de chute préférés dans la Cité ardente. Cette trattoria, qui agite Liège depuis près de dix ans, possède un beau comptoir en bois et en zinc où il fait bon poser les coudes pour consulter la carte qui nous manque cruellement. Heureusement, les accros ont la possibilité de soigner leur addiction à l'Altro Maccheroni, une adresse sans chichis se découvrant comme un atelier dédié aux pâtes fraîches. Alléché à l'heure du déjeuner, on pousse la porte de cette enseigne qui a la bonne idée de proposer des cornets de pâtes to go. Dos à nous, un chef s'agite derrière les fourneaux comme un DJ à ses platines. Une grande marmite mijote sur le feu, elle embaume la pièce. Sans savoir ce que dissimule son couvercle, on devine déjà que c'est ce qu'il nous faut. Le suspense ne dure pas longtemps, l'intéressé vend la mèche: il est question d'un "ragu di vitello", soit une sauce légèrement tomatée avec du haché, des oignons, du vin blanc, du céleri et de l'origan. Une "tuerie", comme on dit en Hipsterland. Pour 10 euros, ce juteux délice rejoint une généreuse portion - au moins 150 g - de "tortiglioni doppia rigatura", du nom de ces penne striées et légèrement arquées. Il ne reste plus qu'à les savourer en bord de Meuse sous un ciel bleu.