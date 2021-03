Qu'opposer à la distanciation sociale et aux restos fermés? Réponse: une nourriture à partager.

Où? Gabriella, 666, chaussée de Saint-Job, à 1180 Bruxelles. Tél.: 02 320 00 20.

On ne s'étonne pas du boom des préparations invitant à piocher dans la même gamelle. Pas envie de la pesanteur d'une raclette ou d'une fondue? C'est alors l'alternative de l'apéro à l'italienne qui se dessine. Ainsi de Gabriella, nouvelle enseigne inaugurée à Uccle et qui prend place dans un beau bâtiment en briques orné de marquises vertes. A l'intérieur, un large comptoir auquel répondent des rangements emballés dans du bois clair. On aime les différentes sortes de boulettes ("polpette") et croquettes ("crochette") réalisées chaque jour avec les produits du marché. Notre coup de coeur? Sans hésiter, les croquettes de veau (4,68 euros pour 156 g), un délice moelleux à souhait. Pas envie de viande? Il faut tester les involtini aux aubergines (2,14 euros pour 178 g), pas trop huileux et qui soulignent le caractère fondant du légume mauve. Dans le même esprit, mention pour la stracciatella (5 euros) copieusement crémeuse et surtout le morceau de fiorino "riserva del fondatore" (8,65 euros pour 135 g), un fromage de brebis affiné en grotte dont on savoure les notes de fruits secs. Enfin, le traditionnel salame al finocchio (1,54 euro pour 52 g) ajoute une note anisée à l'ensemble.