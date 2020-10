À Ostende, les habitants et les visiteurs pourront bientôt accompagner leurs croquettes de crevettes bien-aimées d'une nouvelle bière exclusive, la Krevet. Brassée en édition limitée, cette "bière croquette aux crevettes" s'inscrit dans le projet de la ville et chapeauté par Kobe Desramaults, de mettre en valeur la gastronomie et le terroir de la ville balnéaire.

Alors que nous nous passionnons de plus en plus pour le terroir et le consommé local, cette année plus que jamais, rien d'étonnant à ce qu'Ostende mette à l'honneur ses croquettes de crevettes, plat traditionnel chéri des Belges. "Avec la croquette de crevettes comme base, nous avons mis en place de nombreuses actions amusantes pour que les gens fassent le déplacement à Ostende cet automne", a déclaré le maire d'Ostende, Bart Tommelein. L'une d'entre elles est la Krevet, "bière croquette aux crevettes" Krevet.

Le chef étoilé Kobe Desramaults, connu des grands restaurants Chambre Séparée et De Superette à Gand, est l'un des brasseurs de Krevet. Premier conservateur culinaire de la ville d'Ostende, il contribue pour l'année à venir, à insuffler la vision gastronomique de la cité balnéaire. Pour créer la Krevet, il s'est associé à Ostend 't Koelschip, plus petite brasserie communale de Belgique.

Le célèbre chef déploie son amour pour la bière locale dans cette bière blanche à base d'herbes sauvages cueillies sur le sol ostendais. "Dans le domaine du mémorial du prince Charles, nous avons cueilli de la camomille sauvage, des graines d'amarante et de l'armoise - une plante sauvage très aromatique - et nous les avons rassemblées dans une bière traditionnellement savoureuse à 5% qui s'accorde parfaitement avec la croquette de crevettes d'Ostende, mais qui ne dépasse pas son goût".

Édition limitée

Cette bière sera brassée en une seule fois, à raison de 500 litres, et sera vendue dans divers cafés et restaurants de la ville. Enfin, durant les mois d'octobre et de novembre, la traditionnelle croquette aux crevettes est également à l'honneur en ligne avec son propre site web, regroupant une multitude de conseils et d'adresses. Enfin, les clients curieux se verront offrir des croquettes de crevettes au restaurant s'ils passent au moins une nuit dans l'un des hôtels d'Ostende. Peut-être même seront-elles accompagnées d'une Krevet fraîche à partir du 15 octobre.

