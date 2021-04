De plus en plus de personnes optent pour les flocons d'avoine en guise de petit déjeuner, et elles ont bien raison. Car en plus d'être très simples et nourrissants, ces petits flocons se déclinent àl'infini.

Grains entiers

Les flocons d'avoine sont fabriqués àpartir de grains d'avoine. Soit ces derniers sont coupés et écrasés, soit ils sont tout simplement écrasés. Puisque l'on utilise l'entièreté du grain, on classe cette céréale dans les grains entiers.

Réduit le cholestérol

Cela va sans dire, les produits à base de céréales complètes sont bons pour la santé. Cependant les flocons d'avoine présentent un avantage supplémentaire. Ces derniers contiennent des bêta-glucanes, c'est-à-dire, des fibres solubles qui absorbent l'humiditédans les intestins, piégeant ainsi le cholestérol. En prime, il a été scientifiquement prouvé que la consommation quotidienne de 3 grammes de bêta-glucanes d'avoine réduit le taux de mauvais cholestérol LDL, amoindrissant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Une allégation fut approuvée en 2011 par L'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments).

Nourrissant

Les fibres alimentaires présentes dans les flocons d'avoine contribuent à la stabilisation du taux de glycémie ainsi qu'à la sensation de satiété, car ceux-ci sont digérés de façon lente. Grâce à cet effet rassasiant, les flocons d'avoine sont bons pour votre ligne. De plus, ils représentent une bonne source de vitamines (notamment B), de fer et d'antioxydants (tels que les polyphénols). En outre, les fibres sont bonnes pour vos intestins : elles favorisent une flore intestinale saine et un transit intestinal fluide.

Sans gluten

Par nature, l'avoine est sans gluten et donc parfait pour les personnes ayant une intolérance ou allergie à celui-ci. Mais attention: les flocons d'avoine peuvent provenir de moulins et usines dans lesquels d'autres grains sont également traités. Il se peut donc qu'on y retrouve quand même du gluten. C'est pourquoi on vous recommande de bien choisir un produit sur lequel figure la mention "sans gluten".

Déclinables à volonté

Les flocons d'avoine vous permettent de partir dans bien des directions. En général, il est consommé au petit-déjeuner sous forme de porridge: des flocons d'avoine portés à ébullition avec du lait (végétal) ou de l'eau. Ajoutez ensuite des fruits frais (banane, fraise, groseille, pomme), des fruits secs (raisins, figues, pruneaux), des noix, des graines ou des amandes, selon vos goûts. On peut aromatiser le tout avec de la cannelle, du cacao, du sucre brun, du miel ou encore de la noix de coco râpée. Les flocons d'avoine peuvent également être utilisés dans un yaourt ou un smoothie, pour préparer des crêpes, du granola, un crumble, ou encore pour agrémenter un gâteau ou du pain. On les trouveégalement dans des biscuits, des cookies et autres barres de céréales.

Populaire

Ces dernières années, les flocons d'avoine sont devenus le must du petit-déjeuner, jusqu'àêtre qualifié de "superaliment". À tort ou àraison, cela dépend vraiment de la façon dont il est préparéet des additifs. Par exemple, si vous ajoutez toutes sortes d'accompagnements sucrés, il est évident qu'ils n'offriront pas les mêmes bienfaits que si vous les combinez avec des fruits frais. Gardez aussi à l'esprit que les préparations type gâteaux, cookies et les barres d'avoine contiennent aussi beaucoup de sucre. Sinon en eux-mêmes, les flocons d'avoine sont très sains.

