Pour qui n'a pas grandi avec elles, les nouilles instantanées, c'est un sachet rouge ou un récipient jaune vendu en grande surface. Vite préparées, vite mangées. Mais en réalité, ces snacks sont bien plus que cela... et cachent un monde de saveurs. Démonstration.

Si on limite la description de l'expérience aux Aïki Noodles et Knorr Ramen , il y a fort à parier qu'on déchaîne chez les connaisseurs une déferlante de réactions. Car les personnes qui ont grandi avec ce plat au conditionnement militaire se désolent généralement du traitement occidental d'un produit asiatique qui gagne à être connu et correctement consommé.

Aujourd'hui, nous considérons les nouilles instantanées comme un en-cas bon marché et rapide. Or, lorsqu'elles ont fait leur apparition sur le marché, en 1958, elles coûtaient six fois plus cher qu'un bol de nouilles fraîches. Le but initial de ce produit était d'offrir un repas à bas prix et nourrissant au peuple nippon qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait pas manger à sa faim. Mais sa production s'est avérée plus coûteuse que prévu. En effet, il s'agissait d'une prouesse de technologie alimentaire moderne qui se caractérisait par une durée de conservation extrêmement longue. L'inventeur de ce plat est l'homme d'affaires sino-taïwanais Momofuku Ando. Il l'a commercialisé par le biais de la Nissin Food Products Company. La première saveur vendue en magasin était le "chikin": des nouilles au bouillon de poulet, conditionnées sous cellophane. Il fallait les faire cuire quelques minutes et les assaisonner avec le bouillon en poudre fourni dans un petit sachet. Lors d'un voyage aux Etats-Unis en 1971, monsieur Momofuku a remarqué que les Américains n'avaient pas de bols profonds adéquats dans leurs armoires. Il voyait les gens briser les pâtes, les fourrer dans un mug et les arroser d'eau. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de concevoir des récipients jetables. Cette invention a entraîné la percée des nouilles instantanées sur toute la planète. Grâce à ce conditionnement, il suffisait de verser de l'eau bouillante dessus, et le tour était joué. Aujourd'hui, le produit a un succès fou dans le monde entier: selon la World Instant Noodles Association, chaque année, environ 116,560 millions de portions sont englouties. La Chine trône en première place, suivie de l'Indonésie, du Vietnam, de l'Inde, du Japon et des Etats-Unis. La Belgique occupe la 48e position du classement, avec environ 20 millions d'unités par an. Aux USA, la vente de nouilles instantanées pendant la pandémie a augmenté de manière spectaculaire: la chaîne de supermarchés Walmart a enregistré une hausse de 578% en mars 2020. Même Szelim Man, le propriétaire de Cuichine à Anvers, s'est constitué une petite réserve de ces nouilles pendant le confinement. Il s'insurge contre le traitement occidental de ce plat. "Cela m'énerve que les médias culinaires jugent les produits et restaurants asiatiques d'après des critères "d'ici". C'est un mauvais point de départ", explique-t-il. Il souligne que les Asiatiques portent un tout autre regard sur ces aliments. "Ces nouilles sont LE repas facile par excellence quand on est pressé. Pendant mes études, j'ai survécu en grande partie grâce à ces petits sachets. Lorsque nous partions en voyage, ma mère en emportait toujours quelques paquets, et nous les mangions dans la chambre d'hôtel. C'est idéal si on n'a pas le temps de cuisiner ou si on a un petit creux en rentrant de soirée." Szelim se plaît toutefois à améliorer le contenu de son bol en y ajoutant par exemple un peu de Spam frit (NDLR: de la viande de porc en conserve), un oeuf sur le plat et quelques rondelles d'oignon de printemps. "Ma mère disait que les nouilles instantanées ne sont pas très saines. Si on a le temps de cuisiner, bien entendu, c'est mieux. Mais elles restent pratiques, poursuit-il. Ma marque préférée est Nissin, l'originale. J'aime bien les goûts classiques, comme celles à l'huile de sésame. Les nouilles coréennes de Nongshim sont très bonnes aussi, leur texture est un peu plus élastique." Au début de cette année, le chef américain David Chang - connu pour ses restaurants Momofuku et la série Netflix Ugly Delicious - a lancé sa propre marque de nouilles instantanées. Elles sont produites en collaboration avec A-Sha Noodles, une usine taïwanaise. Il convient de souligner que ces nouilles sont asséchées et non frites, ce qui permet de prolonger leur conservation - en outre, elles sont 25% moins caloriques. Le label propose trois saveurs: sauce soja et oignon de printemps, sauce soja piquante, piment et poivre de Sichuan. Sur le site Web de la société, il est conseillé de garnir les produits de légumes cuits à la vapeur, rissolés ou saumurés et d'un oeuf, de manière à obtenir un repas complet. Le chef nourrissait cette idée depuis longtemps, et la pandémie a accéléré le processus, vu l'incertitude du devenir des restaurants pendant la crise. Son but: proposer une version plus saine et un peu plus gastronomique. Plus largement, de nombreuses marques peu connues et plébiscitées par les connaisseurs existent sur ce marché. Elles ne coûtent souvent que quelques euros et peuvent être agrémentées à souhait d'autres aliments. On peut aussi réduire la quantité de bouillon en poudre pour un résultat moins salé.