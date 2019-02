Les restaurants gastronomiques ouvrent leur table aux jeunes de 18 à 30 ans, en mars

Les jeunes peuvent ainsi réserver une table à Bruxelles ou en Flandre et profiter d'un menu trois services, entre le 1er et le 31 mars, pour 49 euros, eau et vin/bière assortis compris.

Pour un restaurant une étoile Michelin ou noté 15/20 ou plus au Gault&Millau, il faut compter 10 euros de plus. Les gastronomes devront en outre s'acquitter de la somme de leur repas à l'avance. Au total, 63 chefs prometteurs âgés de moins de 35 ans participent à l'action.

A Bruxelles, on retrouve quatre toqués: Sofie Warnants ("Beaucoup Fish" à Bruxelles), Damien Brunet ("La Buvette" à Saint-Gilles), Laure Genonceaux ("Brinz'l" à Uccle) et Rueben De Wolf ("Café Europa" à Bruxelles).

En Flandre, le candidat belge au Bocuse d'or Lode De Roover ("Fleur de Lin" à Zele), Jonas et Laurence Haegeman ("De Vijf Seizoenen" à Brakel), Vilhjalmur Sigurdarson ("Souvenir" à Gand), Glenn Verhasselt ("Sir Kwinten" à Lennik) ou encore Tim Boury ("Tim Boury"** à Roulers) font notamment partie de l'aventure.

En octobre, la dixième édition de la "Jong Keukengeweld" avait attiré un nombre record de 21.000 clients.