Les trois news food de la semaine

BLEU: Le vrai de vrai.

À la recherche d'un carbonara digne de ce nom? Il est grand temps de pousser la porte de l'Osteria Romana. L'adresse de Filippo La Vecchia a tout compris, misant sur la simplicité et les ingrédients de premier choix - oeufs bio de poules de Marans, pecorino romano et joue de porc d'Amatrice.

À POINT: Pin Pon, clap deuxième

A Bruxelles, ce restaurant de la place du Jeu de Balle a décidé de se transformer en friterie 2.0. Au programme? Du fait maison, avec de vraies frites, d'authentiques sauces et d'excellentes croquettes aux crevettes.

62, place du Jeu de Balle, à 1000 Bruxelles. Tél.: 02 540 89 99.

DEUXIÈME SERVICE: Tournée minérale

Afin de passer le mois de février sans alcool, on se tourne vers les produits de la marque Seedlip. Ainsi de Grove 42, une boisson qui panache oranges amère (bigarade) et sanguine, mandarine, citronnelle, gingembre et citron.