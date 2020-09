Faire des sandwichs végétariens peut parfois sembler un peu fade. Il est pourtant très simple d'y introduire un peu de magie. Les options sont nombreuses et faciles.

Vous souhaitez contribuer à réduire votre empreinte écologique, mais vous n'avez pas envie de mettre tous les jours que du fromage en tranche sur votre sandwich ? Il ne vous reste plus qu'à choisir parmi ces savoureuses pâtes à tartiner :La plupart des magasins vendent du guacamole, mais saviez-vous qu'il est extrêmement facile de le faire soi-même? Un bon mixeur, ou même une bonne fourchette suffisent s'ils sont bien mûrs. La recette de base est avec de l'huile d'olive et du citron, mais on peut aussi ajouter du citron vert, des oignons jeunes, de l'ail, de la coriandre ou encore un peu de tomate. Rajouter du maïs, quelques poivrons grillés et, pourquoi pas, un peu de cheddar et de la crème sure et vous avez un festin en tranche. Le fromage aux herbes est également disponible dans toutes les saveurs et couleurs dans les rayons des supermarchés, mais on peut tout à fait la faire soi-même. Hachez finement le persil, l'oignon et la ciboulette et mélangez-les avec du sel et du poivre sous un fromage frais de votre choix. Et voilà. Qu'est-ce qui pourrait rendre un sandwich à la mozzarella, à la tomate et au basilic encore meilleur ? Du pesto fait maison ! Pour ce faire il suffit de s'aider d'un mixer. Comment vous faites cela, vous pouvez le voir dans ce film (mais comme dit : jeter tout dans un mixer quand vous êtes pressé, au lieu de tout hacher finement).La ganoush de baba est une délicieuse purée d'aubergines, aromatisée à l'ail, au tahin et à la menthe. Ce mélange, accompagné de salade ou de poivrons grillés sur votre sandwich, est un vrai festin. Une autre option est l'humus tout aussi savoureux et facile à préparer. Lui aussi offre toutes sortes de variations imaginables.Lire aussi: De l'orient dans les papilles : recettes de houmous et de crèpes libanaisesFaites tremper 125 g de noix pendant au moins 4 heures. Mélangez-les ensuite au robot avec 200 g d'olives noires dénoyautées, une poignée de persil frais, un peu de poivre frais et deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Les olives sont déjà assez salées par nature, alors goûtez le mélange avant d'ajouter du sel.Pour cela il faut 200 g de betterave cuites, 200 g de feta, 2 c à s de crème de vinaigre balsamique, 100 grammes de noisettes et quelques feuilles de basilic. On mixe le tout au mixeur, on ajuste avec du poivre et du sel, et on obtient une très jolie pâte à tartiner rose. Les possibilités de faire vos propres pâtes à tartiner à base de légumes sont littéralement infinies. Un reste des légumes de la veille, quelques épices supplémentaires et un mixeur suffisent.Vous avez un reste de citrouille rôtie ? Réduisez-le en purée avec de la ricotta et de la sauge et vous obtenez une pâte à tartiner crémeuse, presque sucrée. Y avait-il des courgettes au menu ? Mélangez-le avec une bonne quantité de pâte de tahini, une pincée d'huile d'olive, une pincée de jus de citron, une pointe d'ail et un peu de sel. Il vous reste du poireau en sauce ? Avec un peu de fromage de chèvre et de thym, le tour est joué.Pour avoir une touche salé-sucré vous pouvez aussi mélanger un fromage frais avec du gingembre confit finement haché. Pour les végétariens qui mangent tout de même du poisson, il existe les rillettes ou mousse de poisson. Parfois vendu à des prix astronomique, il est pourtant pas si difficile de les réaliser soi-même en mixant un fromage frais de type Philadelphia avec du poisson fumé tel que de la truite, du hareng ou encore du saumon fumé. Pour une version plus gourmande, on peut faire un mix mascarpone/ fromage frais ou ricotta/ Fromage frais. Pour une version plus festive, on prendra soin d'ajouter sur la tartine quelques oeufs de poisson, de la ciboulette ou tout simplement un jet de jus de citron.Faire votre propre pâte vous prend trop de temps ? Alors vous trouverez probablement ce que vous cherchez dans votre supermarché habituel. Si vous ne trouvez rien au niveau des salades à tartiner, jetez un coup d'oeil au rayon des tapas, vous y trouverez sans aucun doute quelques types de pâtes à tartiner que vous avez déjà étaler sur des toasts, mais auxquelles vous n'auriez pas, encore, pensé pour vos sandwiches.