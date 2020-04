Rien de tel que de cuisiner des recettes faciles en ces temps de crise sanitaire. Quoi de mieux que des recettes qui permettent de voyager? Alors, direction le Liban avec ces recettes de houmous et de crèpes libanaises.

Pour une recette simple et équitable du houmous, il suffit de :

Rincez, puis faire tremper les pois chiches au moins une heure dans de l'eau froide

Portez les pois chiches à ébullition pendant quelques minutes

Égouttez en gardant l'eau de cuisson

Épluchez l'ail et enlever le germe

Mixez les pois chiches et l'ail ensemble

Mélangez avec le jus d'1/2 citron, la pâte de sésame, du jus de cuisson, l'huile d'olive et le paprika

Pour ne pas quitter le Liban mais essayer autre chose que le houmous, réalisez un caviar d'aubergine comme variante.

Pour le caviar d'aubergine :

Coupez en deux une aubergine

Striez les deux parties de l'aubergine, ajoutez de l'ail au coeur des stries et un filet d'huile d'olive

Faites les griller en retournant plusieurs fois au barbecue (cela apporte un gout fumé)

Retirez la peau de l'aubergine

Dans un mixeur, ajoutez l'aubergine, l'ail (cuit avec l'aubergine et de l'ail frais), de l'huile d'olive et de sésame et un peu de jus de citron.

Pour plus de gourmandise, soupoudrez d'olives noires préalablement séchées au four et émiettez un peu de feta sur la préparation avant de servir.

Pour les crèpes libanaises :

Dans un saladier, mélanger la farine et le sel

Faire un puits au centre et versez le yaourt dans le puits

Une fois que vous avez obtenu une boule de pâte homogène, filmez la pâte avec du film alimentaire. Laissez reposer 30 minutes à temparature ambiante

Pesez la pâte et divisez-la en 4 pâtons

Cuire les patons étalés dans une poêle chaude (type poêle à crêpes)

Badigeonnez l'autre côté d'huile. Laissez cuire 1 à 2 minutes sur chaque côté.

Le plat est prêt pour l'apéro !

