Mémoire brassée

Logé dans l'ancienne brasserie Wielemans-Ceuppens, le Brass revient sur l'histoire de ce lieu et de son inscription dans l'histoire et la mémoire de Bruxelles, du quartier et de ses habitants, sur plus d'un siècle. Fondée presque par hasard en 1862 par le couple formé par Lambert Wielemans et Constance-Ide Ceuppens, cette brasserie familiale devient, au fil du développement industriel et de l'histoire de la Belgique, un monument local et national. Et son destin sur un siècle d'être à l'image du secteur brassicole belge tout entier.

Une destinée houblonnée qui prit fin le 29 septembre 1988, jour où le dernier brassin fut produit. Période aux antipodes des modes actuelles où la bière belge était sur le déclin.

Au coeur même de sa salle des machines - au caractère industriel encore éminemment vivace grâce aux machines qui y sont encore conservées - le Brass revient sur l'histoire de cette entreprise, devenue institution, marquant la ville de son empreinte, à l'instar de l'hôtel Métropole. Une ligne du temps fourmillante.

La suite de l'exposition met en évidence comment ce passé industriel et brassicole, est en fait le terreau du quartier, dont les habitants, et acteurs se sont emparés, s'investissant dans la préservation du marais qui jouxte les bâtiments de l'ancienne brasserie, redynamisant la faune et la flore, particulière à ce terrain. Des habitants qui interviennent en vidéo, ou en direct lors de rencontres avec le public, côtoyant les témoins du passé glorieux de la brasserie, eux aussi conviés pour venir livrer leur mémoire du lieu. Un passage de relais entre passé et présent qui s'ancre dans ce lieu.

Enfin cette exposition présente aussi une installation d'une collection populaire, rassemblant 1000 objets de la brasserie Wielemans-Ceuppens, issue de la collection de Celina El Bakkali, habitante du quartier.

Et pour témoigner de la vitalité des brasseries locales, le Brass organise dans le cadre de cette exposition, cinq "nocturnes", occasion de se rassembler autour de dégustations, consacrées aux productions bruxelloises. Des séances qui font place à un concert. Parce que la bière, la mémoire et leur célébration sont forcément une fête.

Mémoire active, au Brass, avenue Van Volxem, 364, à 1190 Forest. Visible jusqu'au 20 janvier 2019. Entrée gratuite. Toutes les infos sur lebrass.be/