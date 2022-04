Connu comme étant l'illustrateur qui a mis l'univers du vin naturel en images, Michel Tolmer posera le coude aux Winery d'Ixelles et de Boitsfort. L'occasion de faire plus ample connaissance.

Le vin naturel ? Il rallie autant qu'il énerve. Pour s'assurer une bonne dispute entre amis, le sujet se pose là. Si le schisme entre tenants du vin naturel et les défenseurs du "vin de papa" ne date pas d'hier, il s'est aggravé ces 5 dernières années au point de tracer une frontière désormais infranchissable entre les uns et les autres.

Petit rappel orienté nécessaire. Le "vin de papa" est le vin de "ceux qui savent ce qu'est le vin", c'est-à-dire un breuvage "boisé, vanillé, épais, riche en goût, en alcool et en texture", selon le résumé de l'auteure et bloggeuse Ophélie Neiman.

De l'autre côté, les "naturistes" défendent la vision d'une boisson ouverte et évolutive dont le goût ne cesse de s'inventer et d'être questionné. Le vin au naturel c'est une TAZ, pour "Temporary Autonomous Zone", soit un lieu que l'écrivain américain Hakim Bey décrit comme un territoire à la fois "plus libre, festif et solidaire".

L'option B est la vôtre ? Nous aussi. Il y a alors de forte chance pour que le nom, ou à tout le moins la main, de Michel Tolmer ne vous soit pas inconnu(e). Né à Paris en 1960, ce diplômé de l'Ecole Supérieure d'Arts Graphiques s'est fait connaître en croquant avec tendresse et humour les naturistes du pinard. Impossible de ne avoir croisé chez votre caviste préféré l'affiche "Epaulé-jeté" imaginée pour Pierre et Catherine Breton à Bourgueil. Cette illustration est un étendard du mouvement.

null © Mylène Pratt

Cela dit, l'homme a également dessiné des étiquettes pour de nombreux vignerons et vigneronnes, entre autres Thierry Germain, Anselme Selosse, Moulin Pey-Labrie, Vino di Anna, Karim Vionnet, Fanny Sabre ou Marc Penavayre. Sans compter qu'il réalise depuis 20 ans les invitations du salon La Dive Bouteille, lieu de pèlerinage incontournable pour l'amateur.

Avec son ami Philippe Quesnot, il a aussi créé Glougueule, une structure qui édite des affiches et décline un blog en guise de vitrine. Sans oublier, ses collaborations pour le magazine 12°5 et trois hilarants albums de bande dessinée (Mimi, Fifi & Glouglou) parus aux Editions de l'Épure.

Bref, sa venue à Bruxelles constitue une opportunité à ne pas manquer.

Michel Tolmer sera présent le vendredi 22 avril, de 14h30 à 18h30, à La cave à manger | Winery, 18 place Brugmann, à 1050 Bruxelles ; ainsi que le samedi 23 avril, de 14h30 à 18h30, à Winery Boitsfort, 1, rue des Trois Tilleuls, à 1170 Bruxelles. https://www.glougueule.fr

