A la tête de l'entreprise familiale éponyme spécialisée dans les sauces et les confits, Michèle Didden est une foodie dont l'imagination culinaire n'a pas de limite.

Difficile de ne pas se vouer à la bonne chère quand on a un ancêtre, Jean-François Didden, ayant entrepris de fabriquer sa propre moutarde. L'histoire remonte à 1925. Depuis, cette société installée à Molenbeek n'a cessé de se développer, proposant sauces, mayonnaises et autres confits. Au bout de cette saga de près de 100 ans, on trouve Michèle Didden qui incarne la quatrième génération de l'aventure. Vous avez dit "industriel"? Oui... et non. Cette entreprise qui exporte 11% de sa production ne manque pas d'audace. On en veut pour preuve le fa...