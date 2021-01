Le fameux guide vient de dévoiler l'édition 2021 pour la Belgique et le Luxembourg. Il y a un nouveau trois étoiles, deux nouveaux deux étoiles et une nouveauté : des étoiles vertes.

Michelin a dévoilé la nouvelle édition de son fameux guide pour la Belgique et Luxembourg. La sélection 2021 compte un nouveau restaurant trois Etoiles, deux nouveaux établissements deux Etoiles, ainsi que dix nouvelles tables une Etoile. Dix restaurants se voient par ailleurs décerner une Etoile Verte. Au total, la Belgique et Luxembourg comptent pas moins de 137 restaurants étoilés.

Coeurs: 3 étoiles - Etoile : deux étoiles - carré bleu : une étoile

Un très beau dynamisme

Selon le guide, malgré une année particulièrement difficile, la scène culinaire belge démontre un très beau dynamisme. "Cette édition 2021, en plus de rester fidèle au niveau d'exigence des années précédentes ainsi qu'à la pertinence et la qualité de nos recommandations, constitue par ailleurs un hommage sincère à la communauté des chefs. Ils ont persévéré et se sont surpassés. Cette dynamique est porteuse d'espoir pour les amoureux des bonnes tables qui, j'en suis certain, retrouveront avec plaisir et esprit de soutien ces lieux de gastronomie et de partage dès que cela sera possible", précise Gwendal Poullenec, directeur international des Guides Michelin .

Un nouveau trois étoiles : Le Zilte à Anvers

Avec l'attribution d'une troisième étoile, le chef Viki Geunes fait son entrée dans le club des chefs mondialement reconnus. Cette distinction continue de récompenser le travail d'un artisan de génie ainsi que le talent de toute une équipe.

Viki Geunes du restaurant désormais trois étoiles 't Zilte à Anvers. © Kris Vlegels

Epurant encore un peu plus son restaurant ainsi que les assiettes qu'il propose pour n'en garder que la quintessence, Viki Geunes fait aujourd'hui figure de maître dans son domaine.

Le restaurant Hof van Cleve (Kruishoutem), orchestré par le chef Peter Goossens continue de son côté d'afficher trois Etoiles, demeurant au sommet du monde culinaire.

Peter Goossens © DR

Deux nouveaux deux étoiles : chez Castor à Beveren Leie et le Bartholomeus à Knokke

L'édition de 2021 accueille également deux nouveaux restaurants doublement étoilés. Le jeune chef Maarten Bouckaert a développé en peu de temps une signature unique dans son chez Castor. Il y conjugue l'assurance d'un artisan expérimenté et l'enthousiasme de la jeunesse. Sa cuisine met en saveur des produits de très grande qualité, associant maîtrise technique et interprétations originales.

Ces points forts sont également ceux du tandem de chefs Bart Desmidt et Philip Vandamme qui poursuivent avec succès le nouveau concept du Bartholomeus (Knokke).

Une première Etoile pour dix nouvelles tables

Pour compléter le palmarès de cette édition, dix nouveaux établissements sont récompensés d'une Etoile. En Wallonie, la cuisine gourmande du restaurant Attablez-vous (Namur) et les créations astucieuses de Lettres Gourmandes (Montignies-Saint-Christophe) sont ainsi récompensées. La passion et la générosité de la cuisine du Pré des Oréades (Spa) méritent également que les gourmets aillent y faire une étape particulière. En Flandre, les restaurants récompensés d'une Etoile se distinguent par leur diversité. Le Pristine (Anvers) combine ainsi les produits iodés de la Zélande et le romantisme de la cuisine italienne. Boo Raan (Knokke-Heist) propose de son côté une magnifique palette de saveurs typiques du nord-est de la Thaïlande. Quant au Bar Bulot (Sint-Michiels), les assiettes donnent à savourer des classiques finement réinterprétés. Willem Hiele (Koksijde) rend un bel hommage au terroir du littoral et Melchior (Tienen) propose une cuisine tendance basée sur le produit. Les gourmets apprécieront les assiettes créatives de L'Envie (Sint-Denijs) et les recettes traditionnelles subtilement retravaillées chez Libertine (Erpe).

Et une nouveauté : les étoiles vertes

10 adresses particulièrement investies pour une approche plus durable de la gastronomie ont obtenu une étoile verte. Celle-ci met en avant les établissements et les chefs qui s'engagent au quotidien pour un futur vertueux.

Les premiers à obtenir cette nouvelle distinction sont René Mathieu et sa cuisine légumière à La Distillerie du Château de Bourglinster au Luxembourg ou de Nicolas Decloedt qui célèbre fruits et légumes chez Humus x Hortense à Ixelles.

Vilhjalmur Sigurdarson au restaurant Souvenir à Gand et Seppe Nobels au Graanmarkt 13 d'Anvers font aussi partie des récompensés, comme Arabelle Meirlaen et son restaurant éponyme à Marchin, Kris De Roy de Hofke van Bazel à Bazel, Stefan Jacobs au restaurant Hors-Champs à Gembloux et Sang-Hoon Degeimbre de L'Air du Temps à Liernu. Tous donnent forme à leur vision durable en puisant entre autres dans leur propre jardin potager. En matière d'approche locale et de cuisine durable, n'oublions pas Ludovic Vanackere à l'Atelier de Bossimé de Loyers et Filip Claeys au restaurant De Jonkman à Sainte-Croix.

Cette édition 2021 met également en avant 162 adresses Bib Gourmand dont 23 nouveaux établissements. Ces tables sont distinguées et récompensées pour leur excellent rapport qualité-prix.

La 65ème édition du Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg est en vente à partir du 14 janvier au prix de 23,95 € en Belgique. Vous y retrouverez plus de 1000 restaurants et hôtels, dont 76 nouvelles adresses.

