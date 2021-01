Envie d'un plat mijoté qui sort du lot? Osez donc tenter le brasato al barolo, variante italienne du boeuf bourguignon. A la différence du plat dominical traditionnel français, la version transalpine dépayse grâce à la présence des tomates et au caractère affirmé du nebbiolo, cépage typique du Piémont.

Pour 8 personnes

Pour 8 personnes1. Dans un plat, faire mariner les morceaux de boeuf dans le barolo. Placer au frigo pendant quelques heures.2. Faire dorer la pancetta dans une cocotte huilée. Réduire à feu moyen. Ajouter l'oignon rouge, l'ail écrasé, les carottes, le laurier, les graines de fenouil, le romarin, le céleri, les champignons et la poudre de cacao.3. Dès que les légumes ont un peu ramolli (après environ 8 min), verser un verre et demi de vin. Cuire pendant 5 min en raclant le fond de la casserole pour que cela n'accroche pas.4. Ajouter le bouillon et les tomates cerises. Porter le tout à ébullition.5. Dans un wok, colorer les morceaux de boeuf (que vous aurez pris soin de retirer du frigo une heure avant de les cuire) sur toutes leurs faces.6. Transvaser le boeuf dans la cocotte avec les légumes. Recouvrir et faire cuire environ 3 heures et demie, jusqu'à ce que la viande soit tendre et se défasse facilement.7. Servir au choix avec des pâtes (tagliatelles) ou des frites de polenta.