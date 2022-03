Dans les rayons "plats du monde", il existe un tas de sortes de nouilles instantanées toutes plus variées les unes que les autres. Alors, comment choisir? Le Vif Weekend en a sélectionné 5 à goûter sans tarder.

Shin Black Noodle Soup, Nongshim

Ces nouilles instantanées d'origine coréenne sont les grandes gagnantes du test gustatif organisé par le New York Times, auquel onze chefs, blogueurs et critiques de nouilles professionnels ont participé. Le chef anversois Szelim Man est fan de cette marque lui aussi. Un bouillon au goût de boeuf, dans lequel la saveur des champignons et de l'ail n'a pas le dernier mot. Si sa teinte rougeâtre évoque le piment qu'il contient, il n'est pas réellement piquant.

Shin Black Noodle Soup © SDP

Dans les supermarchés asiatiques et sur bol.com

Demae Ramen Instant Sesame, Nissin

Ces nouilles instantanées classiques, au goût de sésame, sont l'autre favori de Szelim Man. Amy Kimoto-Kahn, l'autrice du livre Simply Ramen, est une grande fan d'une autre variété de cette marque, la Raoh Ramen Noodle Soup (Umami Tonkotsu Flavor).

Demae Ramen Instant Sesame © SDP

Les classiques au sésame, chez Delhaize et Carrefour. Saveur Umami Tonkotsu, sur Amazon Pays-Bas.

Prima Taste Singapore Wholegrain Laksa, LaMian

Depuis des années, ces nouilles singapouriennes sont le numéro un du site theramenrater.com. Cette année, elles occupent de nouveau la première place. La soupe est un bouillon crémeux (obtenu grâce à la poudre de noix de coco déshydratée que l'on trouve dans le paquet) agrémenté de poisson et de crustacés, au goût légèrement piquant.

Prima Taste Singapore Wholegrain Laksa © SDP

Mi Goreng Instant Stir Fry Noodles, Original Flavor, Indomie

Ce produit indonésien figure dans le top dix des nouilles instantanées du NY Magazine. Elles ne sont pas destinées à une soupe, mais à une cuisson au wok qu'il suffit de réhydrater avec de l'eau bouillante et d'assaisonner avec les épices prévues à cet effet. Délicieuses surmontées d'un oeuf sur le plat.

Mi Goreng Instant Stir Fry Noodles © SDP

Instant Noodle Shrimp Creamy Tom Yum, Mama

Ces nouilles sont inspirées de la soupe thaïlandaise classique, le tom yum. On y retrouve les arômes frais de citronnelle et de citron vert. Elles ont un petit arrière-goût relevé. Nong Poonsukwattana, la cheffe du restaurant thaïlandais Nong's Khao Man Gai situé dans l'Oregon, utilise ces nouilles instantanées pour préparer une salade à base de crevettes, d'échalotes, de menthe et de laitue croquante.

Instant Noodle Shrimp Creamy Tom Yum © SDP

Sur asianfoodlovers.be ou dans les supermarchés asiatiques.

