On a testé: devenir barmaid ès cocktails

Sur l'échelle de gravité des fautes professionnelles, certaines s'avèrent fâcheuses et d'autres plus cocasses. J'ai ainsi une fois failli envoyer, par mail, un direct "quand penses-tu?" à ma rédactrice en chef, voulant évidemment écrire "qu'en penses-tu?" Pour sûr, on aurait ri de bon coeur de cette involontaire insubordination. Mais plus récemment, j'ai vraiment dérogé aux règles de mon contrat de travail et je le confesse, j'ai bu dans l'exercice de mes fonctions.

© PHOTOS : FANNY BOUVRY

L'entorse aux sacro-saintes normes de notre entreprise, qui encouragent à privilégier le Champomy pour les drinks entre collègues, a eu lieu dans un bar feutré de l'avenue Louise à Bruxelles, le Green Lab. Dans ce moment d'égarement, j'avais deux complices, Leslie et Sophie, barmaids aguerries, formées au Delirium Café, et aujourd'hui à la tête de leur propre adresse. Deux filles qui, elles, se doivent d'ingurgiter au minimum quelques centilitres bien tassés pendant le taf: un cocktail, sachez-le, ne peut être envoyé en salle sans avoir ...

