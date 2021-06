Ces dernières années, l'offre a explosé. Végans et omnivores ont goûté pour nous huit fromages d'origine non-animale. Voici leur verdict.

1-Slices de VioLife

Ingrédients: eau, huile de coco, amidon modifié, amidon, sel marin, arômes, extrait d'huile d'olive, couleur: bêta-carotène, vitamine B12, Nutri-Score E.

Les omnivores: "Ça sent les chaussettes sales", "Ça va encore..."

Le végan: "J'en mange depuis longtemps et je trouve que c'est bon, même s'il a fallu s'habituer un peu au goût. Un tuyau: celui de la marque Albert Heijn est meilleur."

2-Tranches Classiques de Nurishh

Ingrédients: eau, amidon modifié, huile de coco, sel, citrate tricalcique, arômes naturels, acide alimentaire, acide citrique, extrait d'olive, colorant bêta- carotène, vitamine B12.

Les omnivores: "Elles sont moins mauvaises que les tranches traditionnelles", "Un peu mieux, en effet".

Le végan: "Pas mal, même si la tranche était déjà cassée avant que je ne la retire de l'emballage."

3-Fromage à tartiner de Pa'lais

Ingrédients: noix de cajou*, amandes*, eau, vinaigre de cidre*, jus de citron*, levure*, sel, ferments végétaux. (*certifié biologique), Nutri-Score A.

Les omnivores: "Bof...", "Je pourrais acheter celui-ci, il est bon".

Le végan: "Agréablement acide et facile à tartiner. Délicieux sur un toast avec de la ciboulette."

4-Greek White de VioLife

Ingrédients: eau, huile de coco (29%), amidon, sel marin, correcteur d'acidité: glucono-delta-lactone, arômes, extrait d'huile d'olive, vitamine B12, Nutri-Score E.

Les omnivores: "Encore un goût de chaussettes sales", "Je trouve qu'il ressemble plus à du fromage de chèvre qu'à de la feta".

Le végan: "Il n'est pas à mon goût."

5-First snow "camembert" d'Omage

Ingrédients: noix de cajou* (63%), eau, sel marin, ferments, penicillium camemberti.

Les omnivores: "Désolé, je ne le trouve pas bon du tout. Comment ça, du camembert?", "A manger sur un toast."

Le végan: "Celui-ci est vraiment proche de mon souvenir du camembert... Mais la petite croûte de moisissure est chouette."

6-Fromage à pâte persillée de The Vegan Butcher

Ingrédients: noix de cajou biologiques, huile de coco biologique, ferments, eau, penicillium roqueforti.

Les omnivores: "Ça ressemble à du fromage bleu, mais ce n'en est pas!", "Intéressant."

Le végan: "Avant, je trouvais le fromage à pâte persillée trop fort, mais celui-ci est délicieux! Il a un petit goût très spécial."

7-Fermentino aux herbes et fleurs bio de Fermè

Ingrédients: noix de cajou* 69%, eau 28%, sel 1,5%, épices et fleurs moulues* 0,6%, poudre d'oignon*, bactéries lactiques. *biologique, Nutri-Score C.

Les omnivores: "Celui-ci est le meilleur", "Oui, très bon, on goûte les noix".

Le végan: "Délicieux! Je vais l'acheter, celui-ci."

8-Fermentino tartinade à la ciboulette bio de Fermè

Ingrédients: noix de cajou* 56%, eau 41%, sel 1,3%, poudre de ciboulette* 0,5%, poudre d'oignon*, bactéries lactiques. *biologique, Nutri-Score C.

Les omnivores: "Pas mauvais", "En effet, un des meilleurs."

Le végan: "Super bon sur des toasts!"

