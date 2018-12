Gin, la relance. Alors que le gin est en passe de rimer avec " has been ", Hendrick's lance Orbium. Le pitch ? Une infusion à base de quinine, d'armoise du vermouth et fleurs de lotus bleu. Est-ce assez pour relancer la machine ? C'est vous qui voyez.

Dans certains bars du Benelux. www.hendricksgin.com/orbium