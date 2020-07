L'été est là. Et si la météo est parfois capricieuse, avec les chaleurs des dernières semaines, on a eu plus d'une fois envie de craquer pour de la crème glacée. Voici une sélection de glaciers aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.

1. Une Gaufrette Saperlipopette à Liège

Une gaufrette saperlipopette est connue d'abord pour ces pâtisseries, mais cela fait un an que les plaisirs glacés sont venus s'inviter dans une nouvelle boutique Rue des Airs, à Liège. Et pour éviter les files habituelles bien connues des Liégeois, une boutique des deux boutiques de la Rue des Mineurs sert également les plaisirs glacés. Le petit plus ? Le cornet, les biscuits et la glace : tout est fait maison !

On ne va pas uniquement chez Gaston pour ces délicieuses crèmes glacées, mais pour pénétrer dans une ambiance de charme. Une fois les transats du Quai aux Briques installés et une glace de chez Gaston en main, le temps s'arrête et ce sont des vacances au coeur de la Capitale.C'est en 1920 à Ottignies que la famille Carette donne son nom à ses glaces. Si le salon à Ottignies est le premier à ouvrir ses portes, en 1995. Wavre connaît son Carette's bar, Waterloo une boutique et Céroux-Mousty son siège social. Une institution du Brabant wallon à déguster.Xavier Meur est un petit glacier artisanal à Petit-Hallet, dans la commune de Hannut. Le glacier propose une multitude de goûts qu'il sert à travers une petite fenêtre. Le petit plus ? On peut déguster les glaces dans le jardin adjacent et il y a des jeux pour les enfants.Hugo est une institution visétoise qui rassemble famille et amis autour des plaisirs glacés. Le salon de thé est souvent plein. Des coupes, des gaufres, des crêpes, la carte est remplie de gourmandises à partager.Passionné par l'artisanat, Pepe's transforme des fruits de saison et des produits nobles pour la création de chacun de ses glaces et sorbets. Le glacier a, d'ailleurs, été primé plusieurs fois. Rendez-vous à Woluwé-Saint-Lambert, sur l'Avenue Georges Henri.Chez Mania, situé à Namur, vous pourrez découvrir une grande variété de parfums, du traditionnel à l'original. Dans les goûts les plus originaux, on trouve notamment corne de gazelle, citron meringué. Miam !Dans le quartier cathédrale-Saint-Gilles à Liège, tout le monde connait l'institution liégeoise, implantée depuis 1935 au numéro 13. En plus des délicieuses glaces à emporter, prenez le temps de déguster une coupe ou un délice glacé dans leur salon de thé moderne. Vous ne regretterez pas !Glacier Zizi est le rendez-vous pour les amateurs de glace artisanale et sorbets. Trois générations perpétuent la tradition de glaciers à Bruxelles depuis 1948. Le glacier se trouve à deux pas du carrefour Vanderkideren, à Uccle....Sans oublier les coups de coeur de la rédaction : Cette adresse réputée pour ses fromages et salaisons a mis la main sur les délices givrés de Denis Kairet des Lutins, à Anthée, qui prône un circuit " de la vache au cornet " et a remporté le titre de meilleur glacier de Belgique (2017). Ses glaces sont donc désormais disponibles à Bruxelles.Dans cette charmante glacerie, Isabelle Désert propose des glaces de grande qualité dont le lait provient de la ferme familiale gérée par son frère. On y ajoute une fabrication au jour le jour, des fruits frais glanés dans la région, une belle terrasse lorsque le soleil fait son apparition et côté nouveauté, de magnifiques gâteaux glacés pour cet été.Installés à l'arrivée de L'Enjambée, la passerelle cyclo-piétonne qui relie le Grognon à Jambes, Baudouin Lénelle et Thomas Degryse s'inspirent de la tradition italienne. Leur marotte ? Des parfums à partir des produits cultivés localement, comme la rhubarbe.