Pour 15 piècesL'archétype du snack sucré, gourmandise préférée d'Homer Simpson, est encore meilleur quand on le savoure tout chaud et légèrement croquant. Ne le dites à personne, mais il n'est même pas compliqué à préparer. Il suffit juste d'un peu de patience pour laisser monter la pâte et d'un peu de courage pour surmonter votre hantise de la friture. D'ailleurs, si vous ne disposez pas de friteuse, sachez qu'une casserole d'huile conviendra tout aussi bien.1. Faire chauffer le lait jusqu'à ce qu'il soit tiède, y mélanger la levure, puis laisser reposer jusqu'à ce qu'une mousse se forme à la surface. A l'aide d'un mixeur équipé de crochets à pâte, incorporer les oeufs, le beurre et le sucre, puis la farine par petites portions. Continuer à pétrir la pâte à la main jusqu'à obtenir un résultat lisse et homogène.2. Former une boule avec la pâte et placer celle-ci dans un grand bol ou saladier graissé, puis laisser lever une heure jusqu'à ce que la masse ait doublé de volume.3. Etaler la pâte sur une surface de travail enfarinée pour obtenir une couche de 2 cm d'épaisseur. Découper les donuts à l'aide d'un emporte-pièce, d'un anneau de cuisine ou même d'un simple grand verre à eau, puis en retirer le centre en utilisant un emporte-pièce plus petit, comme un verre à apéritif ou un doseur à cocktail.4. Disposer vos donuts sur une surface enfarinée ou une plaque de cuisson, les couvrir d'un torchon de cuisine et les laisser lever 45 min supplémentaires dans un endroit chaud. Une quinzaine de minutes avant d'entamer la cuisson, faire chauffer la graisse de friture (propre, pour éviter les arrière-goûts de frites ou de croquettes aux crevettes...) à 180 °C. Transférer les donuts dans l'huile bouillante à la main - prudemment ! - ou à l'aide d'une spatule en métal, et les faire cuire environ une minute de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Les laisser ensuite refroidir sur une grille à tarte recouverte de papier sulfurisé.5. Suggestion: parsemer les donuts de sucre impalpable ou de sucre cristallisé aromatisé (par exemple au zeste de citron)... ou réaliser un vrai glaçage en mélangeant du sucre impalpable à quelques cuillères à café d'eau ou de jus de citron. On commence alors par une toute petite quantité de liquide et on en ajoute petit à petit jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Pour un résultat plus coloré, on verse un peu de poudre de betterave (glaçage rose) ou de matcha (vert vif).