Entre la régression industrielle et le pipeau marketing, il existe une troisième voie pour la frite: l'artisanat sincère. C'est exactement sur ce créneau que Patatak s'est érigé. Fièrement.

Bourré de bonnes idées, Patatak se découvre comme une adresse redorant le blason de la très populaire barquette de frites. Installé sur le parvis de Saint-Gilles, à Bruxelles, le lieu joue la carte de la modestie et de la sincérité. On le doit à Adrien Dewez (31 ans, photo). Au départ de l'aventure? "Des amis qui me demandaient où déguster des frites dignes de ce nom", explique l'intéressé. Réponse: nulle part, "cela n'existe plus". Patiemment - le projet est né il y a quatre ans -, le jeune homme va imaginer la friterie idéale. "Quelque chose à ma sauce", précise-t-il. Par là, il faut comprendre un endroit convivial tr...