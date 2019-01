Paul Morel, chef cocktail

A travers son Atelier Paul Morel, l'homme crée à la fois des recettes et des événements pour des chefs, des entreprises ou des festivals qui cherchent ce qui se fait de mieux en matière de cocktails. Après avoir officié auprès de Syrco Bakker (Pure C), le Zélandais a suivi Sergio Herman à Anvers pour y prendre les commandes du bar The Jane. Mais il avait la bougeotte et, plutôt que de rester lié à une enseigne, il a choisi de lancer sa propre boîte. Objectif : se dégager du temps pour l'apprentissage - qui ne s'arrête jamais vraiment -, mais aussi les voyages. Son obsession du moment concerne le Japon : " Dès que ...