La critique culinaire Barbara Serulus a goûté 30 zakouskis disponibles dans les supermarchés. En voici cinq qui se sont démarqués. Il ne reste plus qu'à préchauffer le four à 180°.

1. Mini hamburgers (Aldi)

Contre toute attente, ces mini hamburgers - certes très mignons - sont dans le top 5. On pourrait les croire un peu pâlots au niveau du goût, mais il n'en est rien. Le petit pain est croustillant et la viande goûtue d'autant plus que l'ensemble est bien relevée par un pas si mauvais ketchup et une rafraichissante petite tranche de cornichon. Ou quand un grand scepticisme laisse la place à beaucoup d'enthousiasme : la vie est pleine de surprise.

2. Samossa aux légumes (Delhaize)

Avec ces triangles, vous ferez plaisir non seulement aux végétariens, mais aussi aux végétaliens. Sous une fine et craquante couche de pâte filo, on découvre une garniture de chou et de châtaigne d'eau. Le samossa a un goût frais et les légumes se marient bien en bouche. Même sans sauce, cette bouchée se classe haut la main comme première dans la section végétarienne.

3. Gaufrettes salées (Boni)

Des gaufrettes recouvertes avec les mêmes farces que leurs congénères en pâte feuilletées avaient de quoi laisser sceptiques et pourtant... Un premier jugement aurait pu qualifier l'ensemble de gadget sauf que ces dernières se sont révélées croustillantes à souhait tout en restant plus légères que l'habituelle débauche de pâte feuilletée. Proposée avec du bacon, du fromage de chèvre et de la Bolognaise, il y en a pour tous les goûts. De quoi briser la glace en beauté.

4. Coquilles de poisson (Lidl)

Les coquilles de poisson sont une catégorie périlleuse dans le domaine des petits-fours. Souvent il y a trop de fromage (ce qui alourdit l'ensemble), ou il y a trop de sauce (ce qui oblige à les servir avec du pain). Parfois elles sont si grandes qu'il faut une assiette pour les manger. À ce petit jeu, la coquille du Lidl s'en sort admirablement bien. Garnie de morue ou de crabe royal, elle offre une texture fine, un bon goût de poisson et a juste ce qu'il faut de fromage.

5. Assortiment de pâte feuilletée fraîche (Aldi)

De tous les petits-fours classiques, ce sont ceux-là les meilleurs. Les amuse-gueules gardent leur forme pendant la cuisson, la pâte feuilletée reste croquante et les saveurs sont bonnes. En plus du saumon, de l'écrevisse ou du vol-au-vent, l'assortiment comprend également un pain saucisse avec de la viande hachée délicieuse et un rouleau de fromage - auquel vous vous brûlerez inévitablement la langue - mais qui en vaut vraiment la peine. Un seul bémol : le vol-au-vent manque peut-être d'un peu de goût.