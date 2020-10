Transmise par le biais d'une connaissance installée à Hong Kong, cette recette permet de s'échapper très loin sans bouger de chez soi. Direction? Mong Kok, un quartier populaire et effervescent dans lequel une myriade d'échoppes décline une cuisine de rue hyper régressive. Bon voyage!

Poulet frit Mong Kok

Poulet frit Mong KokPour 6 personnes Pour la marinade: Pour la sauce: 1. Retirer la peau des cuisses du poulet (débarrassées des os) et couper la chair en petits morceaux (taille d'une bouchée). 2. Réaliser la marinade en mélangeant tous les ingrédients dans un plat. Laisser mariner pendant 2 h 30 hors du frigo. 3. Faire chauffer l'huile dans une friteuse à 160 °C. Une fois l'huile à température, enduire les morceaux de poulet de farine en mélangeant bien. Les plonger dans la friteuse en veillant à bien les séparer. Quand ils sont dorés, après 2 min, les sortir et les placer sur du papier absorbant. Monter la friteuse à 200 °C et attendre 5 min (que l'huile commence à fumer). 4. Préparer la sauce pendant ce temps. Mettre l'huile dans un grand wok. Une fois qu'elle est chaude, ajouter l'ail et quelques secondes après, pour que l'ail ne brûle pas, le jus de citron, le ketchup, la sauce Worcestershire, le miel et finalement le bouillon. Bien mélanger à chaque nouvel ingrédient ajouté. Laisser réduire 15 min et garder chaud. 5. Remettre les morceaux de poulet dans l'huile fumante (à 200 °C) pour 1 min environ. Les bouchées doivent être bien dorées. Sortir de la friteuse et replacer sur du papier absorbant. 6. Jeter les morceaux poulet dans le wok contenant la sauce en veillant à ce que celle-ci recouvre toute la préparation. 7. Transposer dans un plat en parsemant de ciboule. Saler et poivrer au moment de servir.Le poulet frit Mong Hok est encore meilleur quand on le déguste avec les doigts.