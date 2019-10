En l'espace de cinq ans, le nombre de bouchers et de charcutiers en Belgique a diminué de 7,3 %. Dans dix ans, il s'agira même d'une réduction de 20 %, selon une analyse effectuée samedi par le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), sur la base des chiffres de Statbel.

En 2018, il y avait 3.432 bouchers ou charcutiers en Belgique. C'est 356 de moins qu'en 2013. Cela signifie que plus d'un boucher disparaît chaque semaine dans notre pays ", explique Christine Mattheeuws, présidente du SNI. En 2008, il y avait encore 4 270 boucheries et épiceries fines indépendantes.

Le Syndicat neutre pour indépendants voit plusieurs raisons à cette évolution, y compris la tendance mondiale à manger moins de viande. Grâce à la conscience écologique, les consommateurs se tournent davantage vers d'autres produits, tels que les légumineuses, qui contiennent également des protéines.

Mattheeuws note également qu'il devient de plus en plus difficile de trouver des bouchers qui veulent démarrer leur propre entreprise ou qui veulent reprendre une boucherie existante, en partie à cause des nombreux contrôles de l'état et de la concurrence des supermarchés. Comme tous les travailleurs indépendants, les bouchers doivent faire face à de nombreuses charges administratives et sont soumis à des inspections très détaillées de l'AFSCA. La charge de travail et le nombre d'heures de travail s'en trouvent accrus, ce qui rend la tâche impossible pour beaucoup d'entre eux.

Le programme d'études ne plaît plus à beaucoup de jeunes. "De plus, les supermarchés attirent les bouchers qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme, ce qui signifie qu'il y a moins de bouchers indépendants. Cela augmente le risque que les entreprises existantes ne soient plus reprises ", explique Christine Mattheeuws.

Cependant, il existe des différences régionales considérables. En Flandre et en Wallonie, il y a eu une diminution de 7,9 et 8,3 pour cent respectivement en cinq ans. A Bruxelles, il y a eu une légère augmentation de 2,8 pour cent. Dans la capitale, la demande de bouchers halal est relativement élevée, ce qui explique probablement en partie cette augmentation.