Rien de tel qu'une pincée d'épices pour ajouter de la saveur aux mets les plus simples. Et ces quatre-ci sont particulièrement recherchées. Allez, allez, saupoudrez!

Chaat masala

Chaque marque a sa propre version de ce mélange d'épices indiennes, mais il s'agit généralement d'un mix de poudre de mangue, de poudre de coriandre, de cumin, de poudre de gingembre, de poivre noir, d'asafoetida, de flocons de piment et éventuellement de garam masala. Aussi délicieux sur des pommes de terre grillées que des salades de légumes ou même dans des jus de fruits frais, il nécessite toutefois de dépasser la surprise qui saisit tout qui sent son parfum sulfureux pour la première fois - promis, vos papilles vous diront "merci". Aussi connu sous le nom de poivre de Jamaïque, il ressemble à un grain de poivre traditionnel et a le goût d'une combinaison de clous de girofle, de poivre et de cannelle. Les boules entières sont souvent utilisées dans le thé chai ou le vin chaud, mais aussi dans les ragoûts et les soupes. Une pincée de poudre sur des légumes rôtis leur confére un goût chaleureux, tout comme aux plats sucrés tels que la tarte aux pommes, les desserts au chocolat ou le pain d'épice. Une fois réduit en poudre, l'allspice perd néanmoins rapidement sa saveur, et fonctionne donc mieux dans la pâte ou saupoudré à la dernière minute. Oui, on sait que le café n'est pas une épice. Mais sous sa forme liquide, il sera un ingrédient indispensable de nos desserts, smoothies, sauces et autres cocktails pour les mois à venir. Un mélange d'épices chinoises avec - surprise! - cinq ingrédients qui apportent du sucré, du salé, de l'acide, de l'amer et de l'umami. L'association d'anis étoilé, de clou de girofle, de fenouil, de poivre de Sechuan et de cannelle est un ingrédient traditionnel du canard laqué et de la sauce hoisin, mais elle est aussi délicieuse comme sauce sèche pour la viande et le poisson, dans un ragoût, dans les desserts et les mélanges de noix.