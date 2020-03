On est d'accord: un risotto, c'est trop de boulot pour que ses restes terminent avec les déchets organiques.

Le bon plan pour un recyclage facile et super gourmand, c'est d'en faire des arancini, cette spécialité sicilienne se présentant sous la forme de boulettes de riz, panées et frites. Du risotto à l'arancini, c'est le même trajet que du Capitole à la Roche tarpéienne, il n'y a qu'un pas. Pour réaliser ces sphères savoureuses, il suffit de passer par une panure à l'anglaise. La procédure? Mélanger 200 g de risotto avec un jaune d'oeuf et 40 g de parmesan. Avec cette préparation, confectionner une boule (6 à 8 cm de diamètre) à tremper d'abord dans une assiette creuse avec de la farine, ensuite dans une autre assiette contenant un oeuf battu et le blanc d'un autre oeuf, et enfin, rouler le tout dans la chapelure. Répéter l'opération. Terminer en plongeant les boulettes dans la friture, par trois à la fois, pas plus, à 175 °C pendant 4 minutes, le temps qu'elles colorent. Il est également possible de les cuire à la poêle avec un peu d'huile d'olive.