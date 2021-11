Pour 4 personnes

Ingrédients

470 g de farine à pâtisserie, 1 oeuf, 75 ml de lait, 60 g de sucre, 1 c à c de levure en poudre, 185 g de beurre froid, 250 ml de lait battu, clotted cream, confiture de fraise.

Préparation

Préchauffez le four à 225 °C et chemisez une plaque avec du papier de cuisson.

Tamisez la farine au-dessus d'un saladier. Ajoutez le sucre et la levure. Mélangez bien.

Coupez le beurre froid en dés et travaillez-les avec la farine, jusqu'à obtention d'une texture de crumble. Incorporez à la fourchette la moitié du lait battu. Versez ensuite l'autre moitié, sans cesser de travailler la pâte : vous devez obtenir un mélange bien homogène.

Roulez la pâte en boule et posez-la sur un plan de travail fariné. Pétrissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse (pas trop longtemps pour éviter que le beurre qu'elle contient ne se réchauffe).

Roulez la pâte sur un diamètre d'environ 20 cm et découpez-y 8 cercles à l'emporte-pièce (ou à l'aide d'un verre).

Fouettez l'oeuf avec le lait.

Disposez les cercles de pâte sur la plaque de cuisson chemisée et badigeonnez le dessus avec le mélange oeuf-lait.

Enfournez les scones pendant 10 min. Sortez-les dès qu'ils sont dorés.

Laissez-les tiédir sur une grille. Servez les scones avec la crème et la confiture.

Ingrédients470 g de farine à pâtisserie, 1 oeuf, 75 ml de lait, 60 g de sucre, 1 c à c de levure en poudre, 185 g de beurre froid, 250 ml de lait battu, clotted cream, confiture de fraise. PréparationPréchauffez le four à 225 °C et chemisez une plaque avec du papier de cuisson. Tamisez la farine au-dessus d'un saladier. Ajoutez le sucre et la levure. Mélangez bien. Coupez le beurre froid en dés et travaillez-les avec la farine, jusqu'à obtention d'une texture de crumble. Incorporez à la fourchette la moitié du lait battu. Versez ensuite l'autre moitié, sans cesser de travailler la pâte : vous devez obtenir un mélange bien homogène. Roulez la pâte en boule et posez-la sur un plan de travail fariné. Pétrissez-la jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse (pas trop longtemps pour éviter que le beurre qu'elle contient ne se réchauffe). Roulez la pâte sur un diamètre d'environ 20 cm et découpez-y 8 cercles à l'emporte-pièce (ou à l'aide d'un verre). Fouettez l'oeuf avec le lait. Disposez les cercles de pâte sur la plaque de cuisson chemisée et badigeonnez le dessus avec le mélange oeuf-lait. Enfournez les scones pendant 10 min. Sortez-les dès qu'ils sont dorés. Laissez-les tiédir sur une grille. Servez les scones avec la crème et la confiture.