À la scarmozza ou à la pistache, à la tomate ou à la mortadelle, au chorizo ou au chèvre, les ingrédients à combiner réaliser des pains farcis à partager ne manquent pas. Voici cinq recettes originales, à concoter selon vos envies.

TRESSE AUX PISTACHES ET À LA MORTADELLE

Pour 1 pain Préparatifs 25 minutes Levée et repos 1 heure 15 minutes Préparation 50 minutes15 g de levure de boulanger, 400 g de farine de blé pour pain + supplément pour le plan de travail, 1 c à c de sel, 80 g de pistaches, hachées, 80 g de mortadelle, en tranches fines, huile pour le moule, 1 jaune d'oeufDélayez la levure dans 150 ml d'eau tiède et versez-la dans un saladier avec la farine, le sel et 40 g de pistaches. Pétrissez pour obtenir une pâte lisse. Si nécessaire, ajoutez un peu d'eau ou de farine. Couvrez et laissez lever pendant 1 heure. Abaissez la pâte en rectangle sur le plan de travail fariné. Recouvrez de mortadelle, parsemez du reste de pistaches puis enroulez. Coupez en deux dans la longueur en vous arrêtant avant le bord. Tressez les deux parts ensemble. Huilez un moule à cake de 25 cm et posez-y la tresse. Laissez lever à nouveau pendant 15 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Fouettez le jaune d'oeuf avec 1 c à s d'eau et badigeonnez-en la pâte. Enfournez pendant 50 minutes. Démoulez le pain doré et laissez refroidir sur une grille. Servez tiède ou froid.Pour 1 pain Préparatifs 40 minutes Levée et repos 2 heures Préparation 1 heure 10 minutes21 g de levure de boulanger, 1 c à c de sucre, 500 g de farine pour pain blanc + supplément pour le plan de travail, gros sel, 5 c à s d'huile d'olive + supplément, 5 tomates, 1 petit oignon, 1 gousse d'ail, 1 c à s de concentré de tomates, sel, poivre du moulin, 200 g de fromage de chèvre crémeux, 1 poignée de feuilles de basilic, 50 g de pignons de pin, 2 à 3 c à s de fromage râpé, p. ex. gruyèreÉmiettez la levure et délayez-la avec le sucre dans 350 ml d'eau tiède. Laissez reposer 10 minutes. Dans le bol du robot, mélangez la farine avec 1 c à c de sel. Ajoutez la levure délayée et 3 c à s d'huile d'olive et pétrissez pour obtenir une pâte souple. Si nécessaire, ajoutez un peu d'eau ou de farine. Couvrez et laissez lever pendant 1 heure dans un endroit chaud. Pendant ce temps, rincez les tomates et incisez-les en croix. Plongez-les brièvement dans de l'eau bouillante, rafraîchissez-les dans de l'eau froide puis pelez-les. Coupez-les en quartiers, épépinez-les et détaillez la chair en petits cubes. Épluchez et émincez l'oignon et l'ail. Faites chauffer le reste d'huile dans une poêle et faites-y suer l'oignon et l'ail sans les faire colorer. Ajoutez le concentré de tomates et laissez revenir brièvement avant d'ajouter les tomates. Assaisonnez de poivre et sel et laissez mijoter 15 à 20 minutes. Le liquide doit être presque entièrement évaporé. Pétrissez à nouveau la pâte sur le plan de travail fariné puis abaissez-la en un carré (environ 40 x 40 cm). Couvrez et laissez lever encore 15 minutes. Étalez le fromage au centre et répartissez la sauce tomate sur la pâte. Parsemez avec la moitié du basilic et des pignons. Pliez un tiers de la pâte vers le centre, puis le tiers de l'autre côté. Appuyez bien sur les bords pour souder. Couvrez et laissez lever à nouveau pendant 45 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Tapissez une plaque de papier cuisson. Posez le pain dessus et badigeonnez-le d'huile. Saupoudrez de gros sel, du reste des pignons et du fromage râpé. Enfournez pendant 45 minutes. Laissez refroidir un peu puis décorez avec le reste de basilic. Servez encore chaud.Pour 1 gâteau Préparatifs 35 minutes Levée et repos 1 heure Préparation 40 minutes350 g de farine + supplément pour le plan de travail, 100 g de farine de maïs, 50 g de parmesan râpé finement, 1 c à c de sel, 1/2 c à c de sucre, 21 g de levure de boulanger, 220 ml de lait tiède, 1 à 2 c à s d'huile d'olive, 100 g de pancetta, 100 g de jambon cru, 100 g de scamorza, 1 à 2 c à s de crème liquide, 100 g d'olives vertes farcies au poivronDans un saladier, mélangez les deux farines, le parmesan, le sel et le sucre. Creusez un puits au centre et émiettez-y la levure. Délayez-la avec la moitié du lait tiède. Couvrez et laissez reposer 15 minutes. Ajoutez l'huile et le reste du lait et pétrissez jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Si nécessaire, ajoutez un peu de farine ou de lait. Couvrez et laissez lever pendant 45 minutes dans un endroit chaud. Émincez la pancetta et le jambon. Râpez la scamorza. Égouttez les olives. Préchauffez le four à 200°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Abaissez la pâte finement sur le plan de travail fariné en adaptant sa taille à la plaque. Répartissez le fromage râpé et la moitié de la pancetta et du jambon. Enroulez fermement en partant du côté le plus long. Tournez le rouleau plusieurs fois sur lui-même pour obtenir une couronne farcie. Soudez les extrémités. Badigeonnez la surface avec la crème à l'aide d'un pinceau. Parsemez d'olives et du reste de pancetta et de jambon. Enfournez 40 minutes. Laissez refroidir après cuisson.Pour 1 pain Préparatifs 30 minutes Levée et repos 2 heures 30 minutes Préparation 45 minutesPOUR LA PÂTE450 g de farine ordinaire + supplément pour le plan de travail, 225 g de farine semi-complète, 1 c à s de sucre, 1 c à c de sel marin, 7 g de levure sèche, 37 cl d'eau tiède, 6 cl d'huile d'olive + supplément pour le saladier et le moule, 1 c à s de vinaigre blanc POUR LA GARNITURE160 g de fines tranches de chorizo, 1 bouquet de thym fraisDélayez la levure dans l'eau et laissez reposer 15 minutes. Mélangez les farines, le sucre et le sel dans le bol du robot muni d'un crochet à pétrir. Versez la levure délayée et pétrissez à vitesse faible. Ajoutez l'huile et le vinaigre, pétrissez 3 à 4 minutes puis laissez reposer 15 minutes. Pétrissez encore 3 à 4 minutes à vitesse plus élevée. Huilez un saladier et placez-y la boule de pâte. Faites-la tourner pour l'enrober d'huile. Couvrez de film alimentaire et laissez lever environ 1 heure 30 dans un endroit tempéré, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Posez la pâte sur le plan de travail fariné et abaissez-la au rouleau en un rectangle de la largeur de votre moule sur 1 cm d'épaisseur. Coupez-y des morceaux de la hauteur de votre moule + 1 cm. Répartissez le chorizo et le thym émietté sur les morceaux de pâte et superposez-les. Placez le tout dans le moule huilé, couvrez d'un linge propre et laissez reposer 30 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Enfournez 10 minutes puis baissez la température à 180°C et terminez la cuisson en 30 à 35 minutes. Laissez tiédir 20 minutes dans le moule puis démoulez et laissez encore tiédir sur une grille.Pour 6 à 8 personnes Préparatifs 40 minutes Levée et repos 1 heure 30 minutes Préparation 30 minutesPOUR LA PÂTE 450 g de farine + supplément pour le plan de travail, 1,5 c à c de sel, 7 g de levure sèche, 1 c à c de sucre, 100 ml de lait tiède, huile d'olive POUR LA FARCE 70 g de fromage frais, 70 g de fromage râpé p. ex. cheddar, gouda, gruyère..., 125 g de mozzarella, 100 g de jambon cuit, sel, poivre du moulin, 1/2 c à c d'origan séché, piment en flocons, 1 jaune d'oeuf, feuilles de persilTamisez la farine dans un saladier et mélangez avec le sel, la levure et le sucre. Ajoutez peu à peu le lait et 130 ml d'eau tiède et pétrissez environ 10 minutes, pour obtenir une pâte lisse et souple. Si nécessaire, rajoutez un peu d'eau ou de farine. Couvrez et laissez lever pendant 1 heure dans un endroit chaud. Mélangez le fromage frais et le fromage râpé. Détaillez le jambon et la mozzarella en cubes et mélangez avec les fromages. Salez et poivrez, assaisonnez avec l'origan et deux pincées de piment.Abaissez la pâte finement sur le plan de travail fariné et découpez-en des cercles d'environ 9 cm de diamètre. Dressez un peu de farce au centre de chaque cercle, rabattez la pâte dessus et formez-en des boulettes. Huilez un moule rond (26 cm de diamètre). Posez les boules de l'extérieur vers l'intérieur en les espaçant légèrement parce que le volume va augmenter. Laissez lever pendant 30 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Fouettez le jaune d'oeuf avec 1 c à s d'eau et badigeonnez-en les boules de pâte. Enfournez pendant 30 minutes environ. Décorez avec du persil et servez chaud ou froid.