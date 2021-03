Déjà autrice de deux livres de cuisine anti-gaspillage consacrés au pain et aux oeufs, Aurélie Thérond réalise un nouveau grand écart en jonglant cette fois avec les restes de fruits et légumes dans L'épluchure, la fane & le trognon. Elle nous livre sa recette pour préparer... une pizza!

L'idée qu'il est possible d'utiliser les restes alimentaires destinés initialement à la poubelle ne date pas d'hier et pourtant, Aurélie Thérond dépoussière le concept des fonds de frigo. Cet ouvrage propose non seulement des idées de recettes pour une cuisine zéro déchet mais fait aussi le pari d'un ouvrage pédagogique. Elle y rappelle entre autres qu'une cuisine anti-gaspillage s'accommode mieux avec une alimentation biologique - ou à défaut, qu'il faut impérativement laver ses fruits et légumes - et qu'il existe une technique de conservation bien particulière pour les fanes avant de pouvoir les réutiliser.

L'épluchure, la fane et le trognon passe ainsi en revue près de trente fruits et légumes pour vous donner des idées de préparations en mode consommation responsable. Un exemple parmi d'autres: on peut utiliser les restes de gingembre et les noyaux de cerises pour en faire une tisane ! Des peaux de banane peuvent également servir pour des muffins et des épluchures de courgettes pour préparer une pizza à la bûche de chèvre. De quoi épater la galerie lors d'un apéro Zoom ou brasero.

L'épluchure, la fane et le trognon, par Aurélie Thérond, éditions de La Martinière, 155 pages.

Pizza aux épluchures de courgette et à la bûche de chèvre

POUR 4 PERSONNES

Pour la pâte à pizza: 250 g de farine, 1 sachet de levure de boulanger déshydratée, 1 c à c de sel, 3 c à s d'huile d'olive, 15 cl d'eau tiède.

Pour la garniture: environ 200 g d'épluchures de courgette (soit l'équivalent des épluchures d'1 kg de courgettes), 1 oignon, 1 gousse d'ail, 2 tomates (environ 250 g), 2 c à s d'huile d'olive, 10 cl d'eau, 1 c à c d'origan séché, 150 g de bûche de chèvre, sel et poivre.

Préparation

A l'avance, préparez la pâte à pizza : dans un saladier, mélangez à la fourchette la farine avec la levure, le sel et l'huile, puis ajoutez progressivement l'eau tiède et mélangez bien. Si vous n'arrivez pas à tout amalgamer, ajoutez éventuellement un peu d'eau. Couvrez le saladier d'un torchon et laissez monter la pâte à température ambiante pendant au moins 3 heures.

Découpez les épluchures de courgette en julienne (fines lanières) au couteau.

Épluchez l'oignon et émincez-le aussi en fines lanières. Épluchez la gousse d'ail et détaillez-la en petits morceaux. Pelez et détaillez les tomates en petits cubes.

Dans une poêle, faites cuire l'oignon dans l'huile à feu moyen, en remuant de temps en temps, pendant 4 à 5 minutes. Ajoutez alors l'ail et les courgettes ; poursuivez la cuisson 5 minutes, en remuant de temps en temps. Ajoutez enfin les tomates, l'eau et l'origan séché, mélangez et laissez cuire environ 15 minutes. Ajustez l'assaisonnement en sel et poivre.

Préchauffez le four à 180 °C.

Malaxez un peu la pâte à pizza, ajoutez éventuellement de la farine si elle vous paraît trop humide. Sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson (ou une plaque pour pizza si vous en avez une), étalez la pâte au maximum.

Étalez la garniture tomate et courgette sur la pâte. Découpez la bûche de chèvre en tranches de 5 mm d'épaisseur et répartissez les morceaux obtenus sur toute la surface de la pizza.

Enfournez environ 20 minutes et dégustez !

Par Roxane Téjérina

© éditions de la Martinière

