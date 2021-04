Une crêpe de pommes de terre croustillante avec du cheddar et de la polenta croquante, des légumes verts, du citron et des herbes. Une succulente et réconfortante recette de la chef végétarienne Anna Jones.

C'est une recette idéale à faire avec des restes de pommes de terre, mais c'est tellement bon que cela vaut aussi la peine de les cuire spécialement pour ça. Il y de quoi faire un repas léger pour quatre personnes et un repas copieux pour deux.

Pour la crêpe : Pour la garniture : 1. Épluchez les pommes de terre et faites-les bouillir pendant 20 minutes dans une casserole d'eau avec beaucoup de sel. Égouttez-les et laissez-les sécher à la vapeur.2. Pendant ce temps, faites chauffer de l'huile d'olive à feu moyen dans une poêle antiadhésive de 22 cm et faites frire l'oignon jusqu'à ce qu'il soit tendre et sucré, mais pas brun. Cela prend environ 8 à 10 minutes.3. Mettez les pommes de terre dans un bol et écrasez-les légèrement avec une cuillère. La crêpe peut être ferme, mais ne laissez pas de trop gros morceaux. Ajouter l'oignon, le fromage et la polenta, et assaisonner le mélange avec du sel et du poivre.4. À feu vif, faites chauffer de l'huile d'olive dans la poêle. Pressez le mélange de pommes de terre dans l'huile qui frémit jusqu'à ce qu'il forme une grande crêpe (elle doit ressembler à une tortilla espagnole). Faites cuire la crêpe pendant encore 10 à 15 minutes à feu doux ou moyen jusqu'à ce que le fond soit doré.5. Enroulez un torchon autour de votre main, placez une assiette sur la poêle, retournez la poêle de manière à ce que la crêpe se trouve sur l'assiette avec la face cuite vers le haut, faites-la glisser à nouveau dans la poêle et faites-la cuire pendant 10 à 15 minutes de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée des deux côtés. N'appuyez pas sur les fissures pour les refermer, la crêpe se reformera pendant la cuisson.6. Faites sauter les légumes dans un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Arrosez les herbes avec l'huile d'olive et le jus de citron et une généreuse pincée de sel. Servez les légumes et les herbes sur les morceaux de crêpe.