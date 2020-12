La brioche est l'une des préparations stars de 2020. Pour assouvir vos appétits, voici huit recettes de brioche, qu'elle soit tressée, fourrée, au sucre, au chocolat, ou encore aux noix, cerise, ou potimarron.

MINI BRIOCHES AU SUCRE IMPALPABLE

Pour 12 pièces Préparatifs 30 minutes Levée et repos 1 heure 20 minutes Préparation 25 minutes300 g de farine + supplément pour le plan de travail, 12 g de levure de boulanger, 150 g de beurre + supplément pour les moules, 40 g de sucre, 1 c à c de sel, 3 oeufs + 1 jaune d'oeuf, 2 c à s de crème liquide, sucre impalpableTamisez la farine en puits sur le plan de travail. Émiettez la levure dans le creux et versez-y 2 à 3 cuillères à soupe d'eau tiède pour délayer la levure. Ajoutez le beurre en morceaux et mélangez. Ajoutez le sucre, le sel et les oeufs et pétrissez pour obtenir une pâte lisse. Si nécessaire, ajoutez un peu d'eau tiède ou de farine. Couvrez et laissez lever 20 minutes. Pétrissez à nouveau la pâte, couvrez-la et laissez-la lever 20 minutes. Beurrez 12 moules à brioche individuels. Divisez la pâte en 12 portions et coupez environ 1/4 de chaque pâton. Roulez la partie plus volumineuse en boule et garnissez-en les moules. Formez de petits couvercles avec les parties plus petites et pressez-les dans la pâte qui se trouve dans les moules. Couvrez et laissez lever pendant 40 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Battez le jaune d'oeuf avec la crème et badigeonnez-en la pâte. Enfournez 25 minutes jusqu'à ce que les brioches soient dorées. Sortez-les du four et saupoudrez-les immédiatement de sucre impalpable. Servez chaud, tiède ou froid.Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes Préparation 15 minutes8 tranches de brioche rassise, 3 oeufs, 40 cl de lait, 2 sachets de sucre vanillé, 8 c à s de cassonade, 25 g de beurre, 10 cl de crème liquide entière, 125 g de groseillesMélangez le lait tiédi avec le sucre vanillé dans un plat creux et laissez refroidir. Trempez les tranches de brioche rapidement dans le lait vanillé et déposez-les sur une assiette. Entreposez la crème dans un récipient métallique au congélateur 5 minutes. Fouettez les oeufs dans le reste de lait vanillé. Faites fondre le beurre dans une grande poêle sur feu moyen. Plongez les tranches de brioche dans les oeufs, égouttez et faites-les cuire brièvement à la poêle. Saupoudrez les tranches de brioche de cassonade et retournez-les. Faites de même sur l'autre face. Retournez-les fréquemment, elles doivent être bien dorées. Rincez et égrappez les groseilles. Montez la crème au batteur pour l'émulsionner. Servez la brioche perdue encore chaude, agrémentée de groseilles et de crème montée très froide.Pour 12 pièces Préparatifs 30 minutes Levée et repos 1 heure 45 minutes Préparation 20 minutes300 g de farine + supplément pour le plan de travail, 20 g de levure de boulanger, 4 c à s de lait tiède, 1 c à c de sucre, 120 g de beurre, 2 oeufs + 1 jaune d'oeuf, 1/2 c à c de sel, 50 g de pépites de chocolat, sucre perléTamisez la farine dans un saladier et creusez un puits au centre. Émiettez la levure dedans et mélangez avec le lait, le sucre et un peu de farine. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud pendant 15 minutes. Pendant ce temps, faites fondre puis refroidir le beurre. Incorporez le beurre liquide, les oeufs et le sel dans la pâte et pétrissez en pâte souple, jusqu'à formation de bulles d'air. Couvrez avec un linge et laissez lever pendant 1 heure dans un endroit chaud. Garnissez une plaque de papier cuisson. Sur le plan de travail fariné, pétrissez à nouveau la pâte et divisez-la en deux parts. Formez-en des boudins et divisez chacun en 6 parts. Formez-en des boulettes et posez-les sur la plaque de cuisson. Incisez en croix et laissez lever pendant 30 minutes. Préchauffez le four à 180°C. Battez le jaune avec 2 c à s d'eau et badigeonnez-en la pâte. Parsemez de pépites de chocolat en les enfonçant légèrement. Saupoudrez de sucre perlé puis enfournez les brioches 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Après cuisson, détachez-les de la plaque et laissez refroidir sur une grille.Pour 1 pain Préparatifs 40 minutes Levée et repos 1 heure 30 minutes Préparation 45 minutes500 g de farine + supplément pour le plan de travail, 21 g de levure de boulanger, 200 ml de lait tiède, 60 g de sucre, 1 oeuf, 80 g de beurre liquide, 1 pincée de zeste de citron bio POUR LA FARCE 400 g de cerises, 80 g de cerneaux de noix, 2 c à s de sucre, 1/2 c à c de cannelle, 1 c à c de fécule POUR LA FINITION 1 jaune d'oeuf, 1 c à s de crème liquideTamisez la farine dans un saladier et creusez un puits au centre. Émiettez-y la levure, versez le lait et mélangez avec 1 c à s de sucre et un peu de farine. Couvrez et laissez lever pendant 30 minutes. Ajoutez l'oeuf, le beurre, le reste du sucre et le zeste de citron. Pétrissez pour obtenir une pâte lisse qui se détache des parois. Si nécessaire, rajoutez un peu d'eau ou de farine. Couvrez et laissez lever pendant 1 heure, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Préchauffez le four à 180°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Préparez la farce. Rincez, séchez et dénoyautez les cerises. Hachez les noix et mélangez-les avec les cerises, le sucre, la cannelle et la fécule de maïs. Pétrissez de nouveau la pâte sur le plan de travail fariné. Divisez-la en deux et abaissez chaque part en rectangle. Répartissez-y le mélange aux noix puis enroulez en longs boudins. Tressez les 2 boudins et posez sur la plaque de cuisson. Fouettez le jaune d'oeuf avec la crème et badigeonnez-en la tresse à l'aide d'un pinceau. Enfournez pendant 45 minutes. Laissez refroidir sur une grille.Pour 1 tresse (environ 15 parts) Préparatifs 30 minutes Levée et repos 1 heure 45 minutes Préparation 45 minutes500 g de farine, 21 g de levure de boulanger, 200 ml de lait tiède, 60 g de sucre, 1 oeuf + 1 jaune, 80 g de beurre liquide, 1 pincée de zeste de citron bio, 1 c à s de crème liquide, 2 c à s d'amandes effiléesTamisez la farine dans un saladier et formez un puits au centre. Émiettez la levure dedans. Versez le lait tiède, ajoutez 1 c à s de sucre et un peu de farine et mélangez (inutile de pétrir à ce stade). Couvrez et laissez lever 30 minutes. Ajoutez alors l'oeuf, le beurre, le reste du sucre et le zeste de citron. Pétrissez à la main pour obtenir une pâte lisse qui se détache des parois. Couvrez et laissez lever environ 1 heure, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Préchauffez le four à 180°C. Garnissez une plaque de papier cuisson. Pétrissez de nouveau la pâte, divisez-la en trois et formez-en des boudins. Tressez-les. Repliez les extrémités vers le bas en appuyant. Posez la tresse sur la plaque de cuisson. Couvrez et laissez lever encore 15 minutes. Fouettez le jaune d'oeuf avec la crème et badigeonnez-en la tresse. Saupoudrez d'amandes effilées et enfournez pendant 45 minutes environ.Pour 1 brioche Préparatifs 20 minutes Levée et repos 3 heures 30 minutes Préparation 35 minutesPOUR LE LEVAIN15 cl de lait tiède, 1,5 c à s de sucre, 1 c à c de levure sèche, 75 g de farine ordinaire POUR LA PÂTE 225 g de farine à pain (blanche) 2 c à s de sucre, 1/4 de c à c de sel marin, 60 g de beurre fondu refroidi, 1 gros oeuf + 1 jaune, 2 c à c de lait, 1 c à s d'huile, 2 poignées d'amandes effiléesPour le levain, mélangez le lait avec la levure, la farine et le sucre dans un bol. Couvrez de film alimentaire et laissez reposer 1 heure. Pour la pâte, mélangez la farine, le sel et le sucre dans un robot muni d'un crochet. Incorporez le levain, l'oeuf entier battu et le beurre fondu. Pétrissez 3 à 4 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Laissez reposer 15 minutes puis pétrissez encore 3 à 4 minutes. Huilez un grand saladier et déposez-y la boule de pâte. Faites-la tourner dans le saladier pour l'enrober d'huile. Couvrez de film alimentaire et laissez lever pendant 1 heure 30 dans un endroit tempéré. La pâte doit doubler de volume. Mettez la pâte sur le plan de travail fariné et pressez-la pour chasser les bulles d'air. Partagez-la en trois pâtons et roulez-les pour former des boudins d'environ 40 cm de long. Tressez-les ensemble. Transférez la tresse sur la plaque du four recouverte de papier cuisson. Recouvrez d'un linge propre et laissez lever 30 à 45 minutes. Préchauffez le four à 180 °C. Battez le jaune d'oeuf avec le lait et badigeonnez-en la tresse. Saupoudrez d'amandes effilées et enfournez 30 à 35 minutes. Laissez refroidir sur une grille.Pour 4 personnes Préparatifs 30 minutes Levée et repos 3 heures 45 minutes Préparation 45 minutes POUR LE PRÉ-LEVAIN 15 cl de lait tiède, 1,5 c à s de sucre, 1 petite c à c de levure sèche, 75 g de farine ordinaire POUR LA PÂTE 225 g de farine à pain blanche, 2 c à s de sucre, 1/4 c à c de sel marin, 60 g de beurre fondu refroidi, 1 gros oeuf, légèrement battu, 1 c à s d'huile POUR LA GARNITURE 1/2 c à s de cannelle en poudre, 60 g de sucre blond, 1 oeuf, 1 petit pot de confiture de lait (dulce de leche)Pour le pré-levain, mélangez le lait avec la levure, la farine et le sucre dans un bol, couvrez de film alimentaire et laissez reposer 1 heure. Pour la pâte, mélangez la farine, le sel et le sucre dans le robot muni d'un crochet. Incorporez le pré-levain, l'oeuf et le beurre fondu. Pétrissez 3 à 4 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Laissez reposer 15 minutes puis pétrissez encore 3 à 4 minutes. Huilez un grand saladier, placez-y la boule de pâte et tournez-la pour l'enrober d'huile. Couvrez de film alimentaire et laissez lever 1 heure 30 dans un endroit tempéré, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.Dans un bol, mélangez le sucre blond avec la cannelle. Étalez la pâte à brioche sur le plan de travail fariné pour former un rectangle de 45 x 25 cm. Saupoudrez de sucre à la cannelle et roulez la pâte sur elle-même en partant du bord le plus long. Beurrez un moule rectangulaire. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, égalisez les deux extrémités du boudin de pâte et découpez-la ensuite en 12 à 15 tranches de même taille. Rangez les 'escargots' obtenus côte à côte dans le moule, couvrez d'un linge propre et humide, puis laissez lever la pâte pendant 1 heure dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri des courants d'air. Préchauffez le four à 180°C. Badigeonnez la pâte d'oeuf battu. Recouvrez l'ensemble d'une feuille de papier aluminium et enfournez 15 minutes. Retirez la feuille et poursuivez la cuisson pendant 20 à 30 minutes, jusqu'à ce que la surface soit bien dorée. Faites tiédir la confiture de lait et nappez-en le plat. Dégustez tiède ou à température ambiante.Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes Levée et repos 2 heures 15 minutes Préparation 20 minutes500 g de chair de potimarron, en morceaux, 450 g de farine ordinaire, 1 c à c de sel, 7 g de levure sèche, 12 cl de lait tiède, 125 g de raisins de Corinthe, 2 gros oeufs, battus en omelette, 3 c à s de beurre mou, 1 c à s d'huileFaites cuire le potimarron 10 minutes à la vapeur ou jusqu'à ce qu'il soit très tendre. Écrasez-le à la fourchette. Dans un bol, mélangez le lait avec la levure et laissez reposer 15 minutes. Dans le bol du robot muni d'un crochet à pétrir, mélangez la farine, le sel, la levure délayée, la purée de potimarron, le beurre et les oeufs battus. Pétrissez 3 à 4 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Laissez reposer 15 minutes puis pétrissez encore 3 à 4 minutes. Huilez un grand saladier et placez-y la boule de pâte. Faites-la tourner pour enrober la pâte d'huile. Couvrez de film alimentaire et laissez lever pendant 1 heure à température ambiante, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. Garnissez une plaque de papier cuisson. Posez la pâte sur le plan de travail fariné et divisez-la en 8 portions. Roulez-les chacune en un boudin et parsemez-les de raisins. Enroulez-les en forme d'escargots. Espacez-les sur la plaque de cuisson et laissez reposer 30 à 45 minutes sous un linge propre. Préchauffez le four à 190 °C. Enfournez les petits pains 20 minutes en surveillant leur coloration. Servez-les chauds ou à température ambiante.