Les kots d'étudiant(e)s sont des lieux d'expérimentation gastronomique où se dessine le goût de l'époque. Grâce à la complicité d'une "infiltrée", on a déniché cette variation autour de la banoffee pie, classique de la pâtisserie britannique. Si la recette semble simple, il faut souvent la réviser pour composer l'harmonie croquant-sucre-crème idéale à votre palais.

Ingrédients (pour 6 personnes)

1 boîte (305 ml) de lait concentré sucré,

560 g (4 paquets) de biscuits Walker's Shortbread avec ou sans gluten (à défaut des Digestive McVitie's),

90 g de beurre,

1 poignée de noix de pécan,

1 c à s de Golden Syrup (ou de sirop d'érable),

3 bananes bien mûres,

1 c à s de sirop de gingembre,

le jus d'un citron,

25 cl de crème fraîche

Préparation

1. La veille, ou au moins 3 heures avant, placer la boîte de lait concentré dans une casserole. Elle doit être recouverte d'eau. Faire bouillir pendant deux heures en veillant à ce que l'eau recouvre la boîte en permanence. Idéalement, utiliser une casserole plus haute que large, comme celles que l'on emploie pour cuire les asperges. Réserver en laissant refroidir.

© Diane Hendrikx

2. Placer les biscuits dans un blender et les broyer. Faire fondre le beurre dans une poêle. Dans un saladier, mélanger les biscuits moulus avec le beurre fondu. Répartir cette pâte dans un moule à fond amovible (25 cm de diamètre). Presser avec les doigts pour faire le fond. Laisser durcir au congélateur entre 30 min et 1 heure.

2 © Diane Hendrikx

3. Préchauffer le four à 180 °C. Briser les noix de pécan grossièrement à la main. Les placer sur une plaque de four. Verser le Golden Syrup et mélanger à la cuillère. Enfourner environ 15 min.

4. Une fois le fond de biscuit et de beurre bien dur, sortir le moule du congélateur. Tapisser ce fond avec le lait devenu dulce de leche (nous avons utilisé environ 3/4 de la boîte, à chacun de voir en fonction de ses affinités avec le sucre). Conserver le reste, par exemple pour étaler sur une tartine au petit-déjeuner.

4 © Diane Hendrikx

5. Sortir les noix de pécan du four dès qu'elles sont bien caramélisées. Les couper au couteau pour réaliser des petits éclats.

6. Dans un bol, couper les bananes en rondelles. Ajouter le jus d'un citron et du sirop de gingembre. Mélanger. Placer les rondelles de banane de façon à recouvrir la couche de dulce de leche.

6 © Diane Hendrikx

7. Fouetter la crème fraîche de manière à obtenir une crème fouettée. A l'aide d'une spatule, la disposer sur les bananes. Terminer en saupoudrant des éclats de noix de pécan.

Astuce. Il est possible de préparer des canettes de lait concentré sucré à l'avance (et de les conserver au frigo) pour réaliser le dessert plus rapidement.

