Faire un gâteau au chocolat plus léger, en remplacer le beurre par des courgettes, faire manger des légumes aux plus réticents sans qu'ils ne bronchent, écouler la production abondante de courgettes sous une forme sucrée, ou tout simplement épater ses amis avec une recette étonnante: toutes les raisons sont bonnes pour réaliser cette recette qu'on adore.

200g chocolat pâtissier

3 oeufs

70g farine

100g sucre

1pincée sel

200 g courgette (une courgette de taille moyenne)

6g levure

Huile de coco

Préchauffez le four à 180°C.

Dans un récipient, fouettez ensemble les oeufs et le sucre.

Ajoutez au mélange oeufs-sucre, la farine, le sel et la levure (1/2 sachet).

Épluchez la courgette, et râpez-la finement, pour qu'elle se fonde parfaitement à la préparation.

Pendant ce temps, Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Ajoutez le chocolat et la courgette râpée à la préparation.

Graissez le moule rond ou le moule à cake avec de l'huile de coco, et versez-y la préparation.

Enfournez le moule et faites cuire à 180°C pendant 30 à 40 minutes.

Démoulez et créez la surprise.

Découvrez les différentes manières de préparer la courgette >>> La courgette, ce caméléon culinaire en plus de dix recettes surprenantes

Préchauffez le four à 180°C.Dans un récipient, fouettez ensemble les oeufs et le sucre.Ajoutez au mélange oeufs-sucre, la farine, le sel et la levure (1/2 sachet).Épluchez la courgette, et râpez-la finement, pour qu'elle se fonde parfaitement à la préparation.Pendant ce temps, Faites fondre le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie. Ajoutez le chocolat et la courgette râpée à la préparation.Graissez le moule rond ou le moule à cake avec de l'huile de coco, et versez-y la préparation. Enfournez le moule et faites cuire à 180°C pendant 30 à 40 minutes.Démoulez et créez la surprise.