C'est l'un des légumes stars de l'été. Il a de nombreuses vertus et peut être décliné à l'infini et de façon très surprenante. Voici des recettes savoureuses et originales pour varier les plaisirs.

On peut en manger toute l'année, mais l'été, elles sont encore meilleures. Et il est même possible d'en cueillir chez soi, car que ce soit en terre ou dans une jardinière, il est très facile d'en cultiver.

Et comme chaque plante fournit en moyenne 10 courgettes, autant avoir des idées. Ça tombe bien, en voici plus de dix

Merci les Italiens

La courgette fait aujourd'hui partie de notre quotidien, mais il lui aura fallu beaucoup de temps pour rejoindre nos assiettes. Elle apparut dans nos contrées après la découverte du Nouveau Monde. Mais ce n'est véritablement qu'après le 17e siècle que les Italiens commencent à la cultiver et à la cuisiner. Elle était coupée avant qu'elle ne soit mûre et la courgette était née. À partir du 19e siècle, on va développer des espèces qui supportent les climats plus au nord. En effet, à la base, cette plante n'est pas faite pour les climats froids et humides. Elle aime la chaleur et le soleil, même si ses fruits s'abritent sous son feuillage. La couleur du légume va du vert foncé au vert clair et peut même parfois être grise ou blanche.

© iStock

Acheter et conserver

La meilleure période pour manger ce légume en Belgique va de juin à septembre. Il vaut mieux la choisir ferme et de couleur unie. De préférence aussi lourde, mais surtout petite. Si la courgette est trop grande, elle aura tendance à être farineuse, dure, fibreuse et n'aura probablement pas beaucoup de goût.

Une courgette reste bonne une semaine si elle est conservée au frigo. Même si elle peut aussi se conserver dans un endroit frais (aux alentours de 12°). Si vous n'avez pas pu l'utiliser dans ce laps de temps, coupez-la en cube et blanchissez-la avant de la congeler.

Caméléon culinaire

La courgette s'adapte à presque toutes les préparations possibles. On peut en faire de la soupe, de la purée, la cuire, la griller, la frire, la farcir, la gratiner, la rajouter aux pâtes, au riz, sur une pizza. On peut en faire des pâtes et même un gâteau sucré. Bref, les possibilités sont infinies.

Une merveille qui en plus ne contient que très peu de calories tout en étant riche en minéraux, fibres et vitamines. Elle est aussi facile à digérer.

Lire : Les 5 principaux bienfaits de la courgette

Sans oublier sa fleur qui est de plus en plus tendance. Elle est très bonne sous forme de beignet. On peut aussi la manger farcie (voire recette plus bas) ou la rajouter dans une omelette, dans une salade et pourquoi pas dans un risotto. Pour ceux qui comptent la récolter dans leur jardin, il faudra néanmoins se lever tôt. Car elle s'ouvre au premier rayon du soleil et flétrit après 10 heures du matin.

Quelques idées rapides :

Du caviar de courgette, un pur délice:

Cuire les courgettes et les égoutter. Faire revenir de l'ail avant de mixer le tout au Blender ou au mixeur à soupe en rajoutant de l'huile d'olive, du citron, du poivre et du sel. Le but est d'obtenir un mélange onctueux. On dirait que c'est crémeux alors que ce n'est absolument pas gras. C'est parfait pour accompagner du poisson, des pâtes au thon ou encore sur des toasts.

En spaghettis

Pour cela, nul besoin du dernier ustensile à la mode. Un simple éplucheur suffit pour faire de belles lamelles. Vous pouvez tout à fait les manger crus.

Les farcir

Que ce soit avec de la viande hachée, des lentilles ou un mélange d'épices fraîches, tout est possible. En plus, c'est joli. De quoi vous assurez des "oh" enthousiastes de la part de vos convives.

Les griller

Un peu d'huile d'olive, du poivre, du sel, le tout au gril ou au barbecue. Un accompagnement de choix pour beaucoup de plats.

En galettes

(Petit conseil: coupez peut-être le son de la vidéo)

Une fleur en courgette

(même remarque que pour la précédente vidéo)

Le gâteau au chocolat à la courgette :

Mais aussi :

On peut en manger toute l'année, mais l'été, elles sont encore meilleures. Et il est même possible d'en cueillir chez soi, car que ce soit en terre ou dans une jardinière, il est très facile d'en cultiver. Et comme chaque plante fournit en moyenne 10 courgettes, autant avoir des idées. Ça tombe bien, en voici plus de dix Merci les Italiens La courgette fait aujourd'hui partie de notre quotidien, mais il lui aura fallu beaucoup de temps pour rejoindre nos assiettes. Elle apparut dans nos contrées après la découverte du Nouveau Monde. Mais ce n'est véritablement qu'après le 17e siècle que les Italiens commencent à la cultiver et à la cuisiner. Elle était coupée avant qu'elle ne soit mûre et la courgette était née. À partir du 19e siècle, on va développer des espèces qui supportent les climats plus au nord. En effet, à la base, cette plante n'est pas faite pour les climats froids et humides. Elle aime la chaleur et le soleil, même si ses fruits s'abritent sous son feuillage. La couleur du légume va du vert foncé au vert clair et peut même parfois être grise ou blanche. Acheter et conserverLa meilleure période pour manger ce légume en Belgique va de juin à septembre. Il vaut mieux la choisir ferme et de couleur unie. De préférence aussi lourde, mais surtout petite. Si la courgette est trop grande, elle aura tendance à être farineuse, dure, fibreuse et n'aura probablement pas beaucoup de goût. Une courgette reste bonne une semaine si elle est conservée au frigo. Même si elle peut aussi se conserver dans un endroit frais (aux alentours de 12°). Si vous n'avez pas pu l'utiliser dans ce laps de temps, coupez-la en cube et blanchissez-la avant de la congeler. Caméléon culinaire La courgette s'adapte à presque toutes les préparations possibles. On peut en faire de la soupe, de la purée, la cuire, la griller, la frire, la farcir, la gratiner, la rajouter aux pâtes, au riz, sur une pizza. On peut en faire des pâtes et même un gâteau sucré. Bref, les possibilités sont infinies. Une merveille qui en plus ne contient que très peu de calories tout en étant riche en minéraux, fibres et vitamines. Elle est aussi facile à digérer. Sans oublier sa fleur qui est de plus en plus tendance. Elle est très bonne sous forme de beignet. On peut aussi la manger farcie (voire recette plus bas) ou la rajouter dans une omelette, dans une salade et pourquoi pas dans un risotto. Pour ceux qui comptent la récolter dans leur jardin, il faudra néanmoins se lever tôt. Car elle s'ouvre au premier rayon du soleil et flétrit après 10 heures du matin. Du caviar de courgette, un pur délice: Cuire les courgettes et les égoutter. Faire revenir de l'ail avant de mixer le tout au Blender ou au mixeur à soupe en rajoutant de l'huile d'olive, du citron, du poivre et du sel. Le but est d'obtenir un mélange onctueux. On dirait que c'est crémeux alors que ce n'est absolument pas gras. C'est parfait pour accompagner du poisson, des pâtes au thon ou encore sur des toasts. En spaghettisPour cela, nul besoin du dernier ustensile à la mode. Un simple éplucheur suffit pour faire de belles lamelles. Vous pouvez tout à fait les manger crus. Les farcirQue ce soit avec de la viande hachée, des lentilles ou un mélange d'épices fraîches, tout est possible. En plus, c'est joli. De quoi vous assurez des "oh" enthousiastes de la part de vos convives. Les grillerUn peu d'huile d'olive, du poivre, du sel, le tout au gril ou au barbecue. Un accompagnement de choix pour beaucoup de plats.En galettes(Petit conseil: coupez peut-être le son de la vidéo)Une fleur en courgette (même remarque que pour la précédente vidéo) Le gâteau au chocolat à la courgette :Mais aussi :