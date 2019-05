La recette du Pudding de chia fraises basilic poivron d'Exki

Attachée au végétal, aux produits de saison et locaux depuis sa création il y a près de 20 ans maintenant, l'enseigne belge Exki mise cette saison encore, et peut-être plus encore, sur une carte très green et vitaminée. En exclusivité, elle nous livre sa délicieuse recette du pudding de chia fraises basilic poivron. Originale et rafraîchissante.

Vous l'adorez au restaurant? Voilà qui tombe à point: l'enseigne belge de restauration rapide et saine, nous livre en exclusivité sa recette du Pudding de chia fraises basilic poivron, combinaison de vitamines et de superfood. A déguster tout l'été. Pudding de chia aux fraises, poivron et basilic Préparation + cuisson : 25 min (+ 2 h de repos) Facile Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de fraises 1 poivron rouge 1/2 orange 80 g de graines de chia 5 dl de boisson végétale au choix (soja, amande, etc.) 1 gousse de vanille 8 cl de sirop d'agave 1 c à soupe de sucre de canne 1/2 bouquet de basilic Préparation : Mélangez les graines de chia et la boisson végétale au fouet, dans un petit saladier. Ajoutez le sirop d'agave, ainsi que la gousse de vanille fendue et grattée. Laissez reposer 2 h au frigo, en mélangeant de temps en temps. Taillez le poivron en petits dés et mettez-les dans une petite cocotte avec le jus de la demi orange et le sucre de canne. Couvrez et laissez mijoter 15 min à feu doux. Réservez 4 petites fraises et coupez le reste en morceaux. Ajoutez-les dans la cocotte et poursuivez la cuisson 5 min, à découvert. Laissez refroidir. Ajoutez les feuilles de basilic hachées dans la compote de fraises ; mélangez et répartissez dans 4 bols. Ajoutez le pudding de chia, puis décorez de basilic et de fraises. Servez frais. Astuce : vous pouvez remplacer le basilic par de la menthe et supprimer la vanille. Pas radin, Exki met en ligne quelques une de ses recettes sur sa chaîne Youtube, pour les aficionados de l'enseigne à la petite carotte ! A retrouver ici