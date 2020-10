La saison donne envie de chaleur et de réconfort. Rien de mieux qu'un plat gourmand, pas trop lourd et surtout facile à exécuter. Voici neuf idées de soupes qui sortent un peu de l'ordinaire.

1. Soupe brocoli au rocquefort

Soupe au brocoli © Getty Images

2. Soupe au potiron, lait de coco et noix

Soupe au potiron avec du lait de coco et des noix. © Getty Images

3. Soupe aux courgettes et crème de gorgonzola

Soupe courgette et gorgonzola © Getty Images

4. Velouté au chou-fleur et citron

Soupe chou fleur citron © Getty Images

5. Soupe au poivron et boursin

Soupe poivron © Getty Images

6. Crème de céleri rave et émietté de chaume

Soupe au céleri © Getty Images

7. Soupe au butternut, feta, miel et graine de courge

Soupe au butternut feta © Getty Images

8. Soupe à l'aubergine, romarin et parmesan

Soupe aubergine © Getty Images

9. Bouillon asiatique poireau-carotte et curry

Bouillon asiatique © Getty Images

