C'est une tarte salée à base de poulet, d'amandes, de citron confit et de cannelle, enveloppée de pâte filo et parsemée d'une pincée de sucre impalpable originaire du Maghreb. Au Maroc, on la sert souvent aux naissances ou aux mariages. Nom de code: pastilla ou bastilla.

Pour 4 tartelettes

2 oignons doux, 2 cuisses de poulet, 1 c à s de cannelle, 400 ml de bouillon de poule, 2 c à s de gingembre en poudre, 1 citron confit, 1 bouquet de coriandre, 1/2 bouquet de persil plat, 2 oeufs, 1 c à s d'eau de fleur d'oranger, 80 g d'amandes, 100 g de beurre, 100 ml d'huile de tournesol, 4 grandes feuilles de pâte filo, huile d'olive, poivre, sel, sucre impalpable, cannelle

© Diane Hendrikx

1. Couper les oignons en deux puis en demi- rondelles, et faire fondre celles-ci dans un filet d'huile d'olive. Ajouter les cuisses de poulet et les faire colorer sur toutes les faces. Assaisonner de cannelle, de poudre de gingembre, de poivre et de sel. Laisser cuire les épices avec le reste des ingrédients pendant 30 secondes et déglacer le tout avec le bouillon.

2. Hacher finement l'écorce du citron confit, la coriandre et le persil. Les ajouter au poulet et laisser mijoter à couvert pendant une heure.

3. Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle et y faire dorer les amandes. Les faire égoutter sur du papier essuie-tout et les hacher en petits morceaux.

4. Après une heure de cuisson, retirer les cuisses de poulet de la sauce et les laisser refroidir. Lorsque la sauce a légèrement refroidi, la lier avec les oeufs. Retirer la chair de poulet des os et l'incorporer à la sauce avec les amandes. Ajouter l'eau de fleur d'oranger.

5. Faire chauffer le beurre et l'huile de tournesol.

6. Couper les feuilles de pâte filo en quatre. Badigeonner un carré de pâte de beurre fondu et d'huile. Procéder de même avec les trois carrés suivants et les superposer en croisant les couches.

7. Disposer deux cuillerées de farce au centre de la pâte, badigeonner généreusement les côtés de beurre fondu et d'huile d'olive, les replier au-dessus de la farce et les badigeonner à nouveau. Retourner la pastilla et graisser l'autre côté. Procéder de même pour les trois autres tartelettes. Disposer les pastillas sur une plaque de cuisson garnie de papier sulfurisé et faire cuire au four à 195 °C pendant 15 min. Retirer du four. Parsemer de sucre impalpable et de cannelle.

Astuce. Vous pouvez remplacer le poulet par du poisson, ou par des lentilles pour une variante végétarienne.

1 © Diane Hendrikx

4 © Diane Hendrikx

7 © Diane Hendrikx

© Diane Hendrikx

