Sur le site du Fooding, la cheffe Minou Sabahi (Fulgurances, à Paris) s'est amusée à revisiter une soupe populaire du répertoire iranien, le Ash-e-Reshteh, qui panache lentilles et nouilles. De quoi nous inspirer pour une déclinaison soutenue par un ajout pimenté. Idéal pour replonger dans une enfance perse imaginaire et fantasmée.

Pour 4 personnes



...

1. La veille, mettre les lentilles à tremper. 2. Réaliser l'huile aromatisée. Rincer, laver et hacher finement la menthe et le basilic. Les plonger dans l'eau bouillante pendant environ 20 secondes puis immédiatement dans un bain de glace. Mélanger avec le piment vert et l'huile dans le vase d'un mixeur. Mixer. Filtrer à travers une étamine et verser l'huile dans une bouteille en verre préalablement nettoyée (ne pas jeter les herbes filtrées, elles peuvent servir dans une soupe ou un plat mijoté). Réserver. 3. Hacher les herbes au couteau. Faire de même avec les épinards. 4. Couper finement les oignons et l'ail. 5. Débarrasser l'eau des lentilles. Les faire cuire dans une casserole pendant 20 min (départ à froid). 6. Faire suer les oignons et l'ail dans un wok. Quand le tout a une belle couleur jaune, baisser le feu et ajouter les herbes hachées. Saupoudrer de curcuma. Mélanger. Ajouter la sauce piquante selon le goût. Mettre les lentilles et bien mélanger. 7. Dans un pot, mélanger le lait d'avoine, la crème et le yaourt de brebis. Râper le zeste du citron par-dessus. 8. Dresser les lentilles aux herbes dans l'assiette. Napper du mélange laitier. Terminer avec des traits d'huile menthe-basilic.