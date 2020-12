Pour 4 baguettes

Préparatifs 20 minutes

Levée et repos 2 heures 40 minutes

Préparation 35 minutes

32 cl d'eau tiède, 7 g de levure sèche, 1 c à s de sucre, 525 g de farine blanche, 1 c à c de sel marin, 1 c à s de graines de carvi

Dans un bol, mélangez l'eau avec la levure et la moitié du sucre.

Laissez reposer 15 minutes.

Dans un grand saladier, mélangez la farine, le carvi, le sel et le reste de sucre.

Ajoutez la levure délayée et mélangez sommairement.

La pâte ne doit pas être bien mélangée.

Couvrez le saladier de film alimentaire et laissez reposer pendant 2 heures dans un endroit tempéré. La pâte doit doubler de volume.

Posez la pâte sur le plan de travail fariné. Farinez vos mains et façonnez une boule en repliant les bords sous la pâte et en tournant à chaque fois d'un quart de tour.

Laissez reposer 10 minutes.

Étalez la pâte en un rectangle de 2,5 cm d'épaisseur.

Ramenez les deux longs côtés vers le centre et soudez la jointure. Étirez-la pour obtenir une baguette de 1 m de long et de 6 cm de diamètre.

Coupez la baguette en deux tronçons puis recoupez-les encore en deux.

Posez les 4 baguettes sur une plaque de cuisson garnie de papier sulfurisé.

Laissez reposer 15 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Façonnez les baguettes pour leur donner une forme effilée. Avec une lame de boulanger (ou une lame de rasoir), faites des entailles sur les baguettes.

Glissez un ramequin d'eau dans le bas du four puis enfournez les baguettes 10 minutes.

Baissez la température à 170°C et terminez la cuisson durant 20 à 25 minutes.

Laissez refroidir les baguettes sur une grille.

