Pour 4 personnes

Préparatifs: 25 minutes

Préparation: 10 minutes

Ingrédients

2 kg de moules, 2 à 3 gousses d'ail, 2 échalotes, 1 à 2 piments rouges, 3 à 4 grosses tomates, 30 g de beurre, 1 c à s de concentré de tomates, 200 ml de vin blanc sec, 100 ml de passata, sel, poivre du moulin, 1/2 poignée de persil.

Brossez et lavez les moules soigneusement. Ôtez les barbes et jetez les moules ouvertes.

Épluchez et émincez l'ail et les échalotes. Rincez les piments, coupez-les en deux et épépinez-les. Hachez finement la chair.

Ébouillantez les tomates puis passez-les sous l'eau froide. Pelez-les, coupez-les en deux et épépinez- les. Coupez la chair en dés.

Faites fondre le beurre dans une grande casserole et faites-y revenir les échalotes, l'ail et les piments. Ajoutez le concentré de tomates et faites cuire quelques instants avant d'ajouter les tomates.

Poursuivez la cuisson quelques instants, puis déglacez avec le vin. Salez, poivrez et laissez mijoter 1 à 2 minutes à petits bouillons.

Ajoutez la passata et portez à ébullition. Plongez-y les moules, couvrez et laissez cuire 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes. Secouez la casserole plusieurs fois pendant la cuisson. Jetez les moules qui sont toujours fermées.

Rincez, séchez et hachez le persil.

Dressez les moules dans les assiettes et saupoudrez de persil. Servez sans attendre.

