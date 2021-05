Recette: La fregola primavera, hommage printanier à cette pâte épatante

Fabriquée à partir de blé dur et d'eau, la fregola - ou "fregula" comme on dit du côté de Cagliari - détonne dans le paysage des pasta italiennes. Sa silhouette entre la sphère et le cube la rapproche de la semoule de couscous. Ludique, cette spécialité sarde se prête à de nombreuses variations. A l'instar de cette recette fraîche à savourer comme un hommage printanier.

© Diane Hendrikx

Fregola primavera

... Fregola primavera Pour 4 personnes 1. Ecosser les fèves des marais. Pour éviter le gaspillage, Internet ne manque pas de recettes de veloutés à réaliser à partir des cosses. 2. Tailler les tiges des asperges en brunoise, en prenant soin d'écarter le tiers inférieur du légume (à réserver pour un potage, par exemple le velouté de cosses de fèves évoqué). Tailler les têtes en biseau. Réserver. 3. Cuire les fèves à la vapeur pendant environ 3 min. Réserver avec les asperges. 4. Cuire la fragola pendant 6 min dans l'eau bouillante. Réserver. 5. Enlever le boyau des saucisses et écraser la chair à la fourchette. Cuire sans matière grasse à la poêle environ 7 min (il faut que l'eau et la graisse se soient partiellement évaporées). 6. Reprendre les pâtes et terminer la cuisson (environ 3 min, mais le mieux est de goûter) dans une casserole avec le bouillon, la crème d'épeautre, le parmesan et un trait de vinaigre balsamique. Ajouter la chair de saucisse après 2 min de cuisson. 7. Servir dans une assiette creuse avec les câpres coupées en quatre, le basilic, les fèves, les asperges et le pecorino. Saler et poivrer selon le goût. Astuce: envie d'une préparation végétarienne? Remplacez la saucisse par du citron confit finement haché.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×