Pour 1 personne

Ingrédients

50 g d'épeautre

150 g de légumes rôtis de saison

50 g de pois chiches en boîte

1/4 d'une botte d'herbes fraîches de saison

30 g de feta

20 g de graines de courge/amandes/noisettes (au choix)

cassonade

paprika

poudre d'oignon

poudre d'ail

huile d'olive

piment de Cayenne

le jus de 1/2 citron jaune

sel et poivre du moulin

- Faites cuire l'épeautre dans une grande casserole d'eau bouillante une vingtaine de minutes. Egouttez-le.

- Découpez les légumes en tronçons. Salez et poivrez. Arrosez-les d'un peu d'huile d'olive et enfournez-les une vingtaine de minutes à 180 °C le temps qu'ils soient fondants. Adaptez le temps de cuisson aux légumes choisis.

- Lavez les herbes, égouttez-les, puis ciselez-les.

- Préparez les pois chiches BBQ. Pour cela, préchauffez le four à 200 °C. Dans un bol, mélangez la cassonade, le paprika, la poudre d'oignon, la poudre d'ail, l'huile d'olive et, selon les goûts, le piment de Cayenne. Rincez et asséchez les pois chiches sur du papier absorbant. Versez-les dans le bol des épices et remuez délicatement. Etalez-les sur une plaque de cuisson tapissée de papier sulfurisé. Enfournez entre 55 et 65 min, en remuant délicatement toutes les 8 à 10 min jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Retirez-les du four et laissez-les refroidir. Torréfiez les graines 5 à 8 min au four à 180 °C.

- Emiettez la feta.

- Présentez cette veggie bowl dans un bocal en verre en alternant des couches de chaque ingrédient utilisé.

- Assaisonnez (en dernière minute) avec l'huile d'olive et le jus de citron. Salez, poivrez.

